6 серпня на Волині: гортаючи календар

Василь Сарай.



Вітаємо його, а також іменинників сьогоднішнього дня – чоловіків з іменами Борис, Гліб, Роман і Харитон.



Бажаємо міцного здоров’я, наснаги й радості від життя!



6 серпня 1911 року в Кутаїсі письменниця Леся Українка завершила писати відому драму-феєрію «Лісова пісня», що описує Волинь з її природою та людьми.

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