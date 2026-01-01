Через спеку в місті на Волині поливають вулиці





Про це повідомляють у Ковельській міській раді.



Останніми днями на Волині утримується спекотна погода. Високі температури створюють додаткове навантаження на міську інфраструктуру, зокрема на дорожнє покриття.



За такої погоди асфальт значно нагрівається, що може призводити до його деформації.



Для збереження вулиць у належному стані працівники КП «Добробут» здійснюють їх полив. Спецтехніка комунального підприємства працює, щоб знизити температуру асфальту та мінімізувати ризик його пошкодження.

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