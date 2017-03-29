Шприци, фекалії та п'яні компанії: лучани скаржаться на прибудову під вікнами. ВІДЕО
05 серпня, 22:38
Жителі будинку на вулиці Лесі Українки в Луцьку вже не перший рік вимагають демонтувати прибудову, яка, за їхніми словами, стала місцем збору людей, що вживають алкоголь і наркотики. Мешканці також пов'язують із нею підтоплення підвалу та побоюються, що аварійна конструкція може становити небезпеку для перехожих.
Про проблему йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
За словами місцевих жителів, щоранку їм доводиться прибирати біля прибудови використані шприци, сміття та інші сліди нічних гулянь.
«Шприци тут і все, що хочеш. Кожного ранку я особисто все це прибираю. Ми ж не можемо жити в такому. Вони ночами тут ходять, влаштовують бійки. Уже навіть двері в під'їзді палили», – розповіла одна з мешканок.
Лучани переконані, що саме ця споруда приваблює асоціальні компанії. Крім того, під нею проходять водопровідні та каналізаційні мережі, однак через замкнений доступ комунальники не можуть перевірити їхній стан.
Мешканці припускають, що саме пошкодження комунікацій під прибудовою спричинило постійне підтоплення підвалу.
«Під цією прибудовою йдуть каналізаційні й водні труби. Думаємо, що вони прорвалися, бо вода постійно поступає в підвал. Він увесь сирий. Щоб дістатися до труб, потрібно терміново знести цю прибудову», – кажуть люди.
За їхніми словами, проблеми почалися після того, як до споруди почали заїжджати вантажівки. Через навантаження просіла плитка біля будинку, а ґрунт, ймовірно, змістився.
Окрім цього, жителів турбує аварійний стан самої прибудови. Вони розповідають, що зі стін відпадають елементи конструкції, а діти нерідко залазять на дах.
«Стіна вже відвалюється. Буде йти дитина – і впаде їй на голову. Там і шифер, і металеві листи. Діти лазять по даху, це дуже небезпечно», – зазначила мешканка.
Як повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, щодо цієї споруди вже провели перевірку. До департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, а також до відділу державного архітектурно-будівельного контролю направили відповідні запити.
У відповідях зазначено, що дозвільні документи на споруду відсутні.
Наразі департамент муніципальної варти підготував проєкт рішення про демонтаж прибудови. Його мають винести на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради. Якщо рішення підтримають, споруду демонтують.
Про проблему йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
За словами місцевих жителів, щоранку їм доводиться прибирати біля прибудови використані шприци, сміття та інші сліди нічних гулянь.
«Шприци тут і все, що хочеш. Кожного ранку я особисто все це прибираю. Ми ж не можемо жити в такому. Вони ночами тут ходять, влаштовують бійки. Уже навіть двері в під'їзді палили», – розповіла одна з мешканок.
Лучани переконані, що саме ця споруда приваблює асоціальні компанії. Крім того, під нею проходять водопровідні та каналізаційні мережі, однак через замкнений доступ комунальники не можуть перевірити їхній стан.
Мешканці припускають, що саме пошкодження комунікацій під прибудовою спричинило постійне підтоплення підвалу.
«Під цією прибудовою йдуть каналізаційні й водні труби. Думаємо, що вони прорвалися, бо вода постійно поступає в підвал. Він увесь сирий. Щоб дістатися до труб, потрібно терміново знести цю прибудову», – кажуть люди.
За їхніми словами, проблеми почалися після того, як до споруди почали заїжджати вантажівки. Через навантаження просіла плитка біля будинку, а ґрунт, ймовірно, змістився.
Окрім цього, жителів турбує аварійний стан самої прибудови. Вони розповідають, що зі стін відпадають елементи конструкції, а діти нерідко залазять на дах.
«Стіна вже відвалюється. Буде йти дитина – і впаде їй на голову. Там і шифер, і металеві листи. Діти лазять по даху, це дуже небезпечно», – зазначила мешканка.
Як повідомили у департаменті муніципальної варти Луцької міської ради, щодо цієї споруди вже провели перевірку. До департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами, а також до відділу державного архітектурно-будівельного контролю направили відповідні запити.
У відповідях зазначено, що дозвільні документи на споруду відсутні.
Наразі департамент муніципальної варти підготував проєкт рішення про демонтаж прибудови. Його мають винести на розгляд виконавчого комітету Луцької міської ради. Якщо рішення підтримають, споруду демонтують.