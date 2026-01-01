У Луцьку фальшивого викладача, який віддавав свою зарплату за бронь





На лаві підсудних опинився методист установи, якого слідство вважає пособником схеми з фіктивним працевлаштуванням, - повідомляє



Як встановило слідство, у травні 2024 року службова особа навчального центру організувала схему систематичного заволодіння бюджетними коштами. Для цього вирішили оформляти на роботу людей, які фактично не виконували жодних обов'язків, але отримували заробітну плату та премії. До реалізації схеми залучили ще одну особу, яка оформляла документи, а також обвинуваченого.



Чоловік передав свої особисті документи для фіктивного працевлаштування, після чого підписав цивільно-правовий договір про надання послуг і був оформлений викладачем. При цьому, як встановило слідство, виконувати роботу він не збирався. Інший учасник схеми вносив неправдиві відомості до навчальних планів, графіків занять та іншої документації, нібито підтверджуючи виконання ним роботи. Саме ці документи стали підставою для нарахування зарплати, премій та інших виплат.



Упродовж періоду з 1 липня 2024 року до 25 травня 2026 року чоловікові безпідставно нарахували та виплатили 179 458 гривень 11 копійок. Отримані кошти він знімав і передавав організаторам схеми готівкою. Загальну шкоду державним інтересам оцінили саме у цю суму.



Під час досудового розслідування обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, повністю визнав свою провину та погодився на узгоджене покарання.



Луцький міськрайонний суд затвердив угоду та визнав чоловіка винним у пособництві в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану. Йому призначили п'ять років позбавлення волі із забороною протягом року обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Водночас суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням на два роки. Якщо протягом іспитового строку він не вчинить нового злочину та виконуватиме покладені обов'язки, до в'язниці не потрапить.

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