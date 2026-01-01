У Луцьку відбулися навчання з надання допомоги на випадок аварії на хімпідприємстві





Про це Олександр Дудар.



До навчань долучилися понад сто медичних працівників. За легендою, після аварії на хімпідприємстві до медзакладу одночасно почали надходити постраждалі.



«Наші фахівці будуть приймати велику кількість пацієнтів, які потребують знезараження, деконтамінації. Ми будемо їх приймати, знезаражувати, переодягати, сортувати і розміщати у профільних відділеннях», — розповів директор Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.





На території лікарні розгорнули два намети для людей, які за легендою навчань прибули самостійно. Їх оглядали, проводили деконтамінацію, переодягали та скеровували для подальшого лікування.



Важких пацієнтів до лікарні доставляли каретами швидкої допомоги. Медики приймального відділення проводили первинний огляд і визначали подальший маршрут пацієнта.



У приймальному відділенні також відпрацювали зонування пацієнтів залежно від важкості їхнього стану — на «жовту», «червону» та «чорну» зони.



Під час навчань медики змоделювали ситуацію із пацієнтом із важкою травмою. Лікар-травматолог визначав необхідні обстеження та подальші дії: проведення рентгену, підготовку крові, введення протиправцевого анатоксину та залучення хірургів.



«Надання допомоги в умовах масових поступлень — це та частина, до якої ми маємо бути постійно готові і постійно вдосконалювати свої навички. В таких умовах головні якості лікаря та команди — це витривалість і злагодженість», — зазначив лікар-травматолог Михайло Валігурський.



За годину медики надали допомогу 11 травмованим.



До навчань також долучилися медики Нововолинської міської лікарні. Медичний директор закладу Ігор Винницький зазначив, що медики вже мали досвід роботи під час масових надходжень постраждалих, зокрема після аварій автобусів, однак випадків масового хімічного ураження не було.



«Треба бути готовими і ми це розуміємо. Хімічне ураження однозначно страшне, тому що воно невидиме, воно ще більш страшне, ніж поранення, тому що воно небезпечне як для людини, так і створює можливість заражати людей навколо», — сказав Ігор Винницький.



Після доставки постраждалих до лікарні карети екстреної медичної допомоги проходили обов'язкову мийку. За словами водія швидкої Віктора Гзила, після очищення автомобілі поверталися до місця умовної аварії для евакуації інших потерпілих.



Навчання мали на меті перевірити готовність медичних закладів та екстреної медичної допомоги до одночасного надходження великої кількості постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 серпня у Волинській обласній клінічній лікарні провели навчання з надання медичної допомоги постраждалим внаслідок можливої аварії на хімічному підприємстві. Медики відпрацювали алгоритм дій у разі масового надходження травмованих та пацієнтів із хімічним ураженням.Про це Суспільному розповів директор обласної лікарніДо навчань долучилися понад сто медичних працівників. За легендою, після аварії на хімпідприємстві до медзакладу одночасно почали надходити постраждалі.«Наші фахівці будуть приймати велику кількість пацієнтів, які потребують знезараження, деконтамінації. Ми будемо їх приймати, знезаражувати, переодягати, сортувати і розміщати у профільних відділеннях», — розповів директор Волинської обласної клінічної лікарні Олександр Дудар.На території лікарні розгорнули два намети для людей, які за легендою навчань прибули самостійно. Їх оглядали, проводили деконтамінацію, переодягали та скеровували для подальшого лікування.Важких пацієнтів до лікарні доставляли каретами швидкої допомоги. Медики приймального відділення проводили первинний огляд і визначали подальший маршрут пацієнта.У приймальному відділенні також відпрацювали зонування пацієнтів залежно від важкості їхнього стану — на «жовту», «червону» та «чорну» зони.Під час навчань медики змоделювали ситуацію із пацієнтом із важкою травмою. Лікар-травматолог визначав необхідні обстеження та подальші дії: проведення рентгену, підготовку крові, введення протиправцевого анатоксину та залучення хірургів.«Надання допомоги в умовах масових поступлень — це та частина, до якої ми маємо бути постійно готові і постійно вдосконалювати свої навички. В таких умовах головні якості лікаря та команди — це витривалість і злагодженість», — зазначив лікар-травматологЗа годину медики надали допомогу 11 травмованим.До навчань також долучилися медики Нововолинської міської лікарні. Медичний директор закладу Ігор Винницький зазначив, що медики вже мали досвід роботи під час масових надходжень постраждалих, зокрема після аварій автобусів, однак випадків масового хімічного ураження не було.«Треба бути готовими і ми це розуміємо. Хімічне ураження однозначно страшне, тому що воно невидиме, воно ще більш страшне, ніж поранення, тому що воно небезпечне як для людини, так і створює можливість заражати людей навколо», — сказавПісля доставки постраждалих до лікарні карети екстреної медичної допомоги проходили обов'язкову мийку. За словами водія швидкої Віктора Гзила, після очищення автомобілі поверталися до місця умовної аварії для евакуації інших потерпілих.Навчання мали на меті перевірити готовність медичних закладів та екстреної медичної допомоги до одночасного надходження великої кількості постраждалих.

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