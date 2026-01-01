На Донеччині загинув воїн з Волині Віктор Сашко





Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.



"З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилася загибель нашого земляка, військовослужбовця Віктора Васильовича Сашка, 1982 року народження. Тривалий час Захисник вважався зниклим безвісти. Однак відповідно до офіційного сповіщення встановлено, що старший сержант Віктор Сашко загинув 3 липня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову болюча звістка надійшла на Волинь. Підтвердили загибель воїна-захисника з Ратнівської громади…Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук."З глибоким сумом повідомляємо, що підтвердилася загибель нашого земляка, військовослужбовця Віктора Васильовича Сашка, 1982 року народження. Тривалий час Захисник вважався зниклим безвісти. Однак відповідно до офіційного сповіщення встановлено, що старший сержант Віктор Сашко загинув 3 липня 2025 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини в районі населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці очільника громади.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію