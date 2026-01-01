У селищі на Волині демонтували радянський пам'ятник

На виконання законів України у волинському селище Ратне демонтували радянський памʼятник.Про це повідомили на сторінці Ратнівської селищної ради.Відповідно до вимог чинного законодавства України щодо деколонізації та декомунізації публічного простору, в селищі Ратне проведено демонтаж пам’ятника Герою Радянського Союзу Василю Петровичу Газіну.Ці заходи здійснено на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та Закону України «Про засади державної політики національної пам’яті українського народу».У селищній раді зазначили, що під час підготовки та проведення процедури демонтажу було чітко дотримано всіх норм законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Об'єкт втратив відповідний правовий статус пам'ятки культурної спадщини та був знятий з державної реєстрації, а самі роботи пройшли без порушень чинних пам'яткоохоронних процедур.Демонтоване погруддя передали до фондів Кортеліського історичного музею для збереження виключно як історичного експонату минулої епохи. З постаттю В. П. Газіна пов'язані події Другої світової війни, які відбувалися на території теперішнього Кортеліського старостинського округу, а саме — звільнення Ратнівщини від нацистських загарбників. Саме тому місце цього об'єкта — в музейній експозиції, де розкривається локальна історія через призму сучасного наукового переосмислення.Демонтаж стосувався виключно монументального пам'ятника, тоді як саме місце поховання В. П. Газіна знаходиться на території старого кладовища селища Ратне серед братських могил воїнів Другої світової війни. Відповідно до українського та міжнародного законодавства, місця військових поховань на цвинтарях залишаються недоторканними та перебувають під захистом держави.Роботи виконано силами місцевих комунальних служб.Звільнення публічного простору від нав'язаних радянських маркерів і тоталітарних символів є фундаментальним кроком для утвердження української ідентичності та відновлення історичної справедливості