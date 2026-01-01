«Видно, Бог забувся про мене»: волинянка у 104 роки має добру пам'ять і тримає господарство. ВІІДЕО

Надія Ярмолюк із села Кухарі на Волині зустріла 104-ий день народження. Жінка, попри вік, має добру пам'ять та ділиться історіями про своє життя з внуками та правнуками. А ще не полишає господарство: любить годувати курей, качок і свиней.



Довгожителька зізналася: ніколи не думала, що доживе до такого віку, - повідомляє



«Посадила дитину в розорі, а сама працювала»

З чоловіком Петром, старшим на 7 років, Надія Ярмолюк познайомилася та одружилася перед Другою світовою війною. З фронту він прийшов пораненим.



У родині народилося четверо синів. Щоб прогодувати сім'ю, чоловік працював на фермі, Надія Гордіївна трудилася в полі.



«О, а ті діти, як породилися, та й ні садіка немає, немає кому глядіти, — пригадує волинянка. — Посадила в розорі дитину, а сама працювала».



Кожен день починає і завершує молитвою

Чоловік Надії Ярмолюк помер майже 60 років тому. Поховала двох синів. Кожен ранок і вечір — молитва і подяка Богу. Але зараз, зізнається, підводить пам'ять.



«Молюся. І заблуджу. І вертаюся назад, — каже довгожителька. — Раз піду «Отче наш» добре, а раз вже зблуджу».



Надія Ярмолюк живе з внучкою. У свої 104 бабуся жвава, енергійна, ходить сама, щоправда з палицею.



У Надії Ярмолюк — 8 внуків, 14 правнуків і 8 праправнуків.



Секрет довголіття

77-річний син Олексій тішиться, що мама, попри нелегку долю, дожила до 104 років.



«Вона оцей останній рік вже трошечки здає тако, стала недочувати, — говорить Олексій Ярмолюк. — Неї тато прожив 96 років, тьотка прожила 102 роки. Видно, йде по родству таке».



Раніше з сином жінка любила співати давні українські пісні. Зізнається: вже забулася слова і не співає зараз.



«Не раз мама каже: ой, як важко, важко. Видно, Бог забувся про мене, що мені смерті не дає. І от вона плаче, і я так само», — розповідає син довгожительки».



За словами Велицького сільського голови Віктора Ковальчука, 104-річна Надія Ярмолюк — найстарша жителька громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із села Кухарі на Волині зустріла 104-ий день народження. Жінка, попри вік, має добру пам'ять та ділиться історіями про своє життя з внуками та правнуками. А ще не полишає господарство: любить годувати курей, качок і свиней.Довгожителька зізналася: ніколи не думала, що доживе до такого віку, - повідомляє "Суспільне" З чоловіком Петром, старшим на 7 років, Надія Ярмолюк познайомилася та одружилася перед Другою світовою війною. З фронту він прийшов пораненим.У родині народилося четверо синів. Щоб прогодувати сім'ю, чоловік працював на фермі, Надія Гордіївна трудилася в полі.«О, а ті діти, як породилися, та й ні садіка немає, немає кому глядіти, — пригадує волинянка. — Посадила в розорі дитину, а сама працювала».Чоловік Надії Ярмолюк помер майже 60 років тому. Поховала двох синів. Кожен ранок і вечір — молитва і подяка Богу. Але зараз, зізнається, підводить пам'ять.«Молюся. І заблуджу. І вертаюся назад, — каже довгожителька. — Раз піду «Отче наш» добре, а раз вже зблуджу».Надія Ярмолюк живе з внучкою. У свої 104 бабуся жвава, енергійна, ходить сама, щоправда з палицею.У Надії Ярмолюк — 8 внуків, 14 правнуків і 8 праправнуків.77-річний син Олексій тішиться, що мама, попри нелегку долю, дожила до 104 років.«Вона оцей останній рік вже трошечки здає тако, стала недочувати, — говорить Олексій Ярмолюк. — Неї тато прожив 96 років, тьотка прожила 102 роки. Видно, йде по родству таке».Раніше з сином жінка любила співати давні українські пісні. Зізнається: вже забулася слова і не співає зараз.«Не раз мама каже: ой, як важко, важко. Видно, Бог забувся про мене, що мені смерті не дає. І от вона плаче, і я так само», — розповідає син довгожительки».За словами Велицького сільського голови Віктора Ковальчука, 104-річна Надія Ярмолюк — найстарша жителька громади.

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