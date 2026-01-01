Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 2 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 2 вересня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.



Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +18°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 2 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Прогноз погоди на 2 вересняЛуцькМінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.ОбластьМінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +18°

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