Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 2 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 2 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +18°
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 2 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +18°
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