Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 2 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на середу, 2 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 2 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 2 вересня

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Температура води в річці Стир +20°, в озері Світязь +18°

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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