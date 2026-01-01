Чи очікувати магнітні бурі 20 вересня
Сьогодні, 01:30
У неділю, 20 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується.
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).
Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 20 вересня
Сьогодні, 01:30
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В ЄС закликають партнерів терміново допомогти Україні з грошима
19 вересня, 23:19
Як підготуватися до вирощування перцю наступного сезону: що зробити восени та де купити надійне насіння перцю
19 вересня, 21:30