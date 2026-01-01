Чи очікувати магнітні бурі 20 вересня

Чи очікувати магнітні бурі 20 вересня
У неділю, 20 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується.

За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень).

Як повідомляють у Meteoprog, у суботу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність – низькою.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – пояснюють у повідомленні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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