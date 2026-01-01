На ринку в Луцьку – грибний ажіотаж: які продають гриби і скільки коштує кілограм





Про це йдеться в сюжеті телеканалу



На луцькому ринку – справжній грибний ажіотаж. Зі слів однієї з продавчинь, білий гриб нині коштує 450 гривень за кілограм, польський і краснюк – 150 гривень.



«Білий грииб – 450 за кілограм, але вибираєте, які на вас дивляться», – розповідає продавчиня.



Вона додає, що покупцям дає можливість самостійно вибрати гриби. За її словами, дрібніші гриби розбирають швидше, тож більші, які залишаються, згодом можуть продавати дешевше.



Чи багато грибів у волинських лісах?



Думки щодо врожайності цьогорічного сезону різняться.



Одна з продавчинь переконана, що цей рік не можна назвати особливо грибним. Водночас вона не очікує подальшого подорожчання грибів.



Такої ж думки дотримується й продавець, якого на ринку знають як діда Юру. Він звертає увагу на кількість грибів на прилавках.



«Мало. Подивіться по базару», – зазначає чоловік, припускаючи, що ситуація ще може змінитися.



Водночас Фаїна Миколаївна має іншу думку. Жінка каже, що в лісах грибів зараз чимало, особливо на Поліссі.



«Я думаю, що вони вродили. Чи вони довго будуть – то невідомо. Але зараз тьма грибів», – розповідає вона.



За її словами, власний урожай грибів вона продає не лише заради заробітку. Якщо щось не вдасться продати, гриби підуть на домашню вечерю.



«Натушимо на сковорідці, наваримо картоплі та й поїмо огірочок квашений», – ділиться господиня.



Що готують із грибів



Волинські господині використовують гриби не лише для традиційної смаженої картоплі чи супу. Фаїна Миколаївна, наприклад, називає своєю коронною стравою голубці з грибною начинкою.



Для начинки вона використовує рис, смажену цибулю, моркву та подрібнені гриби.



«Гриби на блендер – такий фарш, і дуже смачні», – розповідає жінка.



Гриби також використовують для приготування супів та заготівлі на зиму.



Лікарка закликає бути обережними



Попри популярність грибів, медики нагадують: під час «тихого полювання» та купівлі лісових грибів не варто забувати про небезпеку отруєння.



Сімейна лікарка Вікторія Мельничук зазначає, що щороку в Україні, зокрема на Волині, фіксують випадки отруєння грибами.



Фахівчиня радить не збирати гриби поблизу забруднених територій, оскільки вони можуть накопичувати важкі метали та інші шкідливі речовини.



Також не варто куштувати сирі гриби. Перед приготуванням усі зібрані гриби потрібно ретельно перебрати та переконатися, що серед них немає невідомих або сумнівних екземплярів.



Готові грибні страви лікарка радить зберігати в холодильнику, а не залишати надовго в теплі.



Окремо вона радить вагітним жінкам, дітям та людям літнього віку відмовитися від споживання дикорослих грибів.



Тож грибний сезон на Волині триває, а на луцькому ринку вже можна знайти лісові гриби на різний смак і гаманець. Та якими б привабливими не були кошики з білими чи польськими грибами, головне правило залишається незмінним: якщо у безпечності гриба є сумніви – краще його не купувати і не вживати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку в Луцьку – справжній грибний бум. Біля прилавків покупці придивляються до кошиків, обирають найкращі екземпляри та цікавляться цінами. Продавці кажуть: цьогорічний урожай грибів на Волині оцінюють по-різному, але охочих купити лісові дари вистачає.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» На луцькому ринку – справжній грибний ажіотаж. Зі слів однієї з продавчинь, білий гриб нині коштує 450 гривень за кілограм, польський і краснюк – 150 гривень.«Білий грииб – 450 за кілограм, але вибираєте, які на вас дивляться», – розповідає продавчиня.Вона додає, що покупцям дає можливість самостійно вибрати гриби. За її словами, дрібніші гриби розбирають швидше, тож більші, які залишаються, згодом можуть продавати дешевше.Думки щодо врожайності цьогорічного сезону різняться.Одна з продавчинь переконана, що цей рік не можна назвати особливо грибним. Водночас вона не очікує подальшого подорожчання грибів.Такої ж думки дотримується й продавець, якого на ринку знають як діда Юру. Він звертає увагу на кількість грибів на прилавках.«Мало. Подивіться по базару», – зазначає чоловік, припускаючи, що ситуація ще може змінитися.Водночас Фаїна Миколаївна має іншу думку. Жінка каже, що в лісах грибів зараз чимало, особливо на Поліссі.«Я думаю, що вони вродили. Чи вони довго будуть – то невідомо. Але зараз тьма грибів», – розповідає вона.За її словами, власний урожай грибів вона продає не лише заради заробітку. Якщо щось не вдасться продати, гриби підуть на домашню вечерю.«Натушимо на сковорідці, наваримо картоплі та й поїмо огірочок квашений», – ділиться господиня.Волинські господині використовують гриби не лише для традиційної смаженої картоплі чи супу., наприклад, називає своєю коронною стравою голубці з грибною начинкою.Для начинки вона використовує рис, смажену цибулю, моркву та подрібнені гриби.«Гриби на блендер – такий фарш, і дуже смачні», – розповідає жінка.Гриби також використовують для приготування супів та заготівлі на зиму.Попри популярність грибів, медики нагадують: під час «тихого полювання» та купівлі лісових грибів не варто забувати про небезпеку отруєння.Сімейна лікарказазначає, що щороку в Україні, зокрема на Волині, фіксують випадки отруєння грибами.Фахівчиня радить не збирати гриби поблизу забруднених територій, оскільки вони можуть накопичувати важкі метали та інші шкідливі речовини.Також не варто куштувати сирі гриби. Перед приготуванням усі зібрані гриби потрібно ретельно перебрати та переконатися, що серед них немає невідомих або сумнівних екземплярів.Готові грибні страви лікарка радить зберігати в холодильнику, а не залишати надовго в теплі.Окремо вона радить вагітним жінкам, дітям та людям літнього віку відмовитися від споживання дикорослих грибів.Тож грибний сезон на Волині триває, а на луцькому ринку вже можна знайти лісові гриби на різний смак і гаманець. Та якими б привабливими не були кошики з білими чи польськими грибами, головне правило залишається незмінним: якщо у безпечності гриба є сумніви – краще його не купувати і не вживати.

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