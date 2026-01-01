У Луцьку знову відчули сморід: у міськраді пояснили причину





У коментарі журналістам сайту



«Сільськогосподарськими підприємствами було застосовано органічні добрива по поверхні поля. Оскільки постійний нагляд (контроль) за дотриманням вимог при застосуванні органічних добрив (барди мелясної, рідкого гною тварин, посліду курей тощо) та їх вплив на здоров'я населення покладено на Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, рекомендуємо звернутись щодо вирішення даного питання за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10, тeл. 77-24-10; 72-93», – йдеться у коментарі.



Тема смороду, на який періодично скаржаться лучани, залишається актуальною. Окрім неприємного запаху через біодобрива, до причин додалися неправильна експлуатація підземних смітників та реконструкція очисних споруд КП «Луцькводоканал».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку місцеві знову скаржаться на неприємний запах у деяких районах міста. У відділі комунікацій Луцької міської ради це пояснюють використанням органічних добрив сільськогосподарськими підприємствами.У коментарі журналістам сайту «Конкурент» міськрада повідомила, що відповідальність за дотримання вимог при застосуванні органічних добрив несе Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області.«Сільськогосподарськими підприємствами було застосовано органічні добрива по поверхні поля. Оскільки постійний нагляд (контроль) за дотриманням вимог при застосуванні органічних добрив (барди мелясної, рідкого гною тварин, посліду курей тощо) та їх вплив на здоров'я населення покладено на Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, рекомендуємо звернутись щодо вирішення даного питання за адресою: 43020, м. Луцьк, вул. Поліська Січ, 10, тeл. 77-24-10; 72-93», – йдеться у коментарі.Тема смороду, на який періодично скаржаться лучани, залишається актуальною. Окрім неприємного запаху через біодобрива, до причин додалися неправильна експлуатація підземних смітників та реконструкція очисних споруд КП «Луцькводоканал».

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