Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на неділю, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у неділю, 20 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 20 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість вночі та вранці 500-800м, вдень 2-4 км.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 20 вересня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 2-4 км. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-11°, вдень 22-24°.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Видимість вночі та вранці 500-800м, вдень 2-4 км.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.
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