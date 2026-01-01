Путін взявся вчити Україну проводити вибори

Володимир Путін видав чергову порцію звинувачень на адресу України, висловившись про вибори та нібито "виродження у диктатуру".



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Звинувачення та скарги очільника Кремля



Російський диктатор під час свого виступу знову вдався до вигадок і випадів у бік керівництва України.



На його думку, діючий український режим нібито втратив свою демократичну суть.



"Як сьогоднішній режим може захищати демократію, коли сам виродився в диктатуру", - висловився Путін.



Крім того, він обурився тим, що українська влада не проводить вибори у країні, але водночас нібито "намагається заважати" самій Росії.



Чому вибори в Україні неможливі



Російські заяви про "нелегітимність" української влади регулярно використовуються пропагандою РФ для спроб дискредитації України на міжнародній арені.



В Україні проведення будь-яких виборів під час правового режиму воєнного стану прямо заборонено законодавством - Виборчим кодексом та Законом "Про правовий режим воєнного стану".



Головними причинами неможливості голосування залишаються безпека громадян на лінії фронту, постійні масовані обстріли з боку РФ та мільйони українців, які перебувають за кордоном.



Плани Путіна щодо України



Нагадаємо, що спроби російського режиму просувати тези про "нелегітимність" української влади є складовою ширшої стратегії Кремля.



Як раніше розкрили в ЄС головну ціль Путіна у війні, Москва прагне спровокувати саме політичний колапс в Україні задля її подальшого повного захоплення.



Водночас у Заході зазначають, що навіть мобілізація не допоможе Путіну досягнути цілей.



Попри перевагу Росії в людських ресурсах та економіці, глава Кремля навряд чи здатний реалізувати свої воєнні плани.

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