Скільки коштують печі та каміни на Волині: огляд цін





Журналісти



Серед знайдених оголошень один із найдешевших варіантів коштує 15 600 гривень. Таку піч-камін, привезену з Німеччини, продають у Рованцях. Вона вже була у використанні.



Трохи дорожче, за 17 700 гривень, у Ковелі продають піч Helex. В оголошенні зазначають, що вона має велику топку для дров.



За 18 тисяч гривень у Рожищі можна придбати камін-піч із Німеччини. Продавець вказує, що стан моделі — новий. Ще один варіант із Ковеля — піч Barbas за 18 600 гривень. Вона також призначена для опалення дровами.



Далі ціни помітно зростають. У Нововолинську піч-камін Scan Andersen 1 продають за 27 тисяч гривень. Модель вживана.



За 30 тисяч гривень там же пропонують нову піч-камін Caminos Maximus потужністю 8 кВт. У характеристиках продавець зазначає, що вона розрахована на обігрів приміщення площею до 90 квадратних метрів.



У Луцьку є й дорожчі варіанти. Наприклад, дров’яну піч-камін, або камінофен, продають за 33 800 гривень. Ще одна піч-камін із Німеччини коштує 36 тисяч гривень. Обидві моделі вже були у використанні.



Піч — це варіант передусім для приватного будинку або дачі. Для її роботи потрібне димовідведення, тому встановити таке опалення у звичайній квартирі не вийде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З настанням холодів волиняни все частіше замислюються про альтернативні способи опалення будинків, зокрема печі та каміни. На Волині вживані й нові моделі продають за різними цінами — від 15,6 тисячі гривень до понад 30 тисяч.Журналісти ВСН переглянули актуальні оголошення на популярному маркетплейсі та дізналися, скільки зараз коштують печі в різних містах області.Серед знайдених оголошень один із найдешевших варіантів коштує 15 600 гривень. Таку піч-камін, привезену з Німеччини, продають у Рованцях. Вона вже була у використанні.Трохи дорожче, за 17 700 гривень, у Ковелі продають піч Helex. В оголошенні зазначають, що вона має велику топку для дров.За 18 тисяч гривень у Рожищі можна придбати камін-піч із Німеччини. Продавець вказує, що стан моделі — новий. Ще один варіант із Ковеля — піч Barbas за 18 600 гривень. Вона також призначена для опалення дровами.Далі ціни помітно зростають. У Нововолинську піч-камін Scan Andersen 1 продають за 27 тисяч гривень. Модель вживана.За 30 тисяч гривень там же пропонують нову піч-камін Caminos Maximus потужністю 8 кВт. У характеристиках продавець зазначає, що вона розрахована на обігрів приміщення площею до 90 квадратних метрів.У Луцьку є й дорожчі варіанти. Наприклад, дров’яну піч-камін, або камінофен, продають за 33 800 гривень. Ще одна піч-камін із Німеччини коштує 36 тисяч гривень. Обидві моделі вже були у використанні.Піч — це варіант передусім для приватного будинку або дачі. Для її роботи потрібне димовідведення, тому встановити таке опалення у звичайній квартирі не вийде.

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