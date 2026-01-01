На Волині чоловік домагався племінниці дружини: що вирішив суд





У матеріалах справи вказано, що волинянка подала заяву до поліції, в якій просила провести профілактичну бесіду з чоловіком її тітки, оскільки останній, перебуваючи у стані сп’яніння, торкався її грудей поверх одягу. Інших дій сексуального характеру не вчиняв. Також дівчина просила щодо цього звернення не відкривати кримінальне провадження.



Як було встановлено, подія сталася вдень 15 червня в одному із сіл на Горохівщині.



За вказаним інцидентом на чоловіка склали протокол за ч.1 ст.173-7 КУпАП, оскільки він принизив честь і гідність неповнолітньої та вчинив сексуальне домагання.



На судове засідання волинянин не з’явився, причини неявки суд не повідомив, заяв і клопотань не подавав.



Врахувавши, що обвинувачений не оскаржував складений на нього протокол, не надав докази, які б спростували фактичні дані, та дослідивши інші обставини справи, феміда повважала докази вини чоловіка переконливими та достатніми.



Відтак суддя, взявши до уваги, що волинянин не вперше притягується до відповідальності, призначив йому 1700 гривень штрафу і 665 гривень судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безробітного волинянина, який вже не вперше притягується до адмінвідповідальності, судили за сексуальне домагання до неповнолітньої. Ба більше, дівчина є родичкою його дружини, пишуть "Волинські новини" У матеріалах справи вказано, що волинянка подала заяву до поліції, в якій просила провести профілактичну бесіду з чоловіком її тітки, оскільки останній, перебуваючи у стані сп’яніння, торкався її грудей поверх одягу. Інших дій сексуального характеру не вчиняв. Також дівчина просила щодо цього звернення не відкривати кримінальне провадження.Як було встановлено, подія сталася вдень 15 червня в одному із сіл на Горохівщині.За вказаним інцидентом на чоловіка склали протокол за ч.1 ст.173-7 КУпАП, оскільки він принизив честь і гідність неповнолітньої та вчинив сексуальне домагання.На судове засідання волинянин не з’явився, причини неявки суд не повідомив, заяв і клопотань не подавав.Врахувавши, що обвинувачений не оскаржував складений на нього протокол, не надав докази, які б спростували фактичні дані, та дослідивши інші обставини справи, феміда повважала докази вини чоловіка переконливими та достатніми.Відтак суддя, взявши до уваги, що волинянин не вперше притягується до відповідальності, призначив йому 1700 гривень штрафу і 665 гривень судового збору.

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