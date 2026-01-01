ВНУ відремонтує навчально-лабораторний корпус за 17 млн

ВНУ відремонтує навчально-лабораторний корпус за 17 млн
Волинський національний університет імені Лесі Українки оголосив тендер на капітальний ремонт двоповерхової частини навчально-лабораторного корпусу №2 на вул. Банкова, 9 у місті Луцьку.

Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro, пише Волинь.UA.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 вересня.

Очікувана вартість ремонту становить 17 млн 544 тисячі гривень.

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Теги: ВНУ, ремонт
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