ВНУ відремонтує навчально-лабораторний корпус за 17 млн





Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro, пише



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 вересня.



Очікувана вартість ремонту становить 17 млн 544 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський національний університет імені Лесі Українки оголосив тендер на капітальний ремонт двоповерхової частини навчально-лабораторного корпусу №2 на вул. Банкова, 9 у місті Луцьку.Про це йде мова на сайті закупівель Prozorro, пише Волинь.UA Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 вересня.Очікувана вартість ремонту становить 17 млн 544 тисячі гривень.

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