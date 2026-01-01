Курс валют на 21 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті Національного банку.



Курс долара

1 долар США — 44,67 (+1 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,19 (-4 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,73 (-2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 вересня. Долар додав у ціні 1 коп, євро зменшився на 4 коп, вартість злотого знизилася на 2 коп.Про це йдеться на сайті Національного банку.Курс долара1 долар США — 44,67 (+1 коп.)Курс євро1 євро — 51,19 (-4 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,73 (-2 коп.)

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