Курс валют на 21 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 21 вересня. Долар додав у ціні 1 коп, євро зменшився на 4 коп, вартість злотого знизилася на 2 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,67 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,19 (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,73 (-2 коп.)
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Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,67 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,19 (-4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,73 (-2 коп.)
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