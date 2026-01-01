21 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні - день народження у головного отамана Волинського округу МГО «Козацтво запорізьке»(на фото).Також день народження відзначає письменниця. Прозаїк, член НСПУ народилася на Волині.Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров'я, достатку й життєвих перемог.Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру, а віряї відзначають велике дванадцяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці.21 вересня 2000 року вийшов перший номер газети «Волинські губернські відомості».21 вересня 2010 року в День Різдва Пресвятої Богородиці в Луцьку під керівництвом владики Михаїла урочисто закладено наріжний камінь мурованого храму Холмської Ікони Божої Матері з капсулою, наповненою землею Святої Холмської гори, на якій знаходиться колись православний храм з іконою Холмської Богородиці, де був захоронений король Данило Галицький.