Скільки коштує буржуйка на Волині: огляд цін





Журналісти



Буржуйка — це невелика металева або чавунна піч, яку використовують для обігріву приміщень. Працює вона переважно на дровах або іншому твердому паливі.



Один із найдешевших варіантів, який вдалося знайти, — чавунна буржуйка за 3500 гривень. Продавець додає до неї 2,5-метрову трубу. Також піч має кришку, яку можна використовувати для приготування їжі.



Також, у Луцьку за 3546 гривень продають металеву буржуйку з варильною поверхнею. Вона виготовлена зі сталі товщиною 5 міліметрів.



Ще один варіант — буржуйка «Козак» за 4800 гривень. За описом продавця, вона розрахована на обігрів приміщення площею до 75 квадратних метрів. Зверху є поверхня для приготування їжі. За 7110 гривень продають піч-буржуйку типу Булер'ян. Вона має систему труб для відведення диму та призначена для обігріву приміщень.



Є й дорожчі чавунні моделі. Наприклад, у Луцьку піч-буржуйку продають за 20 499 гривень. Її потужність — 9 кВт, а заявлена площа обігріву — до 90 квадратних метрів. Піч працює на дровах, деревних брикетах та вугіллі. Також вона має варильну поверхню та знімний зольник.



Окремо продають пальники, які працюють на відпрацьованому мастилі. Один із таких коштує 4020 гривень. За словами продавця, пальник потужністю 5 кВт продають у повному комплекті. Він підходить для буржуйок, казанів та груб.



«Пальник працює також від акумулятора 12 В, споживає всього 20 Вт. Працює на відпрацьованому мастилі, більшості видів олій, солярі та навіть спирті».



За його словами, пальник виходить на робочий режим за 3–7 хвилин. Продавець також зазначає, що вже виготовив понад тисячу таких пристроїв.



А найдорожча пропозиція серед знайдених — піч на відпрацьованому мастилі за 55 тисяч гривень. Її продають у Луцьку. За описом продавця, вона може обігрівати приміщення об'ємом до 700 кубометрів та має три режими роботи.



Журналісти ВСН також проаналізували, скільки коштують нові буржуйки в магазині. Наприклад, піч-буржуйка Canada «Шалена» потужністю 5 кВт коштує 5699 гривень. Вона має металевий корпус, варильну поверхню та розрахована на обігрів приміщення площею до 70 квадратних метрів. Працює піч на дровах і деревних брикетах.



Дорожчий варіант — піч-камін BonFire BF005 за 24 760 гривень. Це чавунна модель потужністю 9 кВт, яку можна використовувати для обігріву приміщення площею до 100 квадратних метрів. Піч працює на дровах і деревних брикетах, має скляні дверцята та може встановлюватися окремо або біля стіни.



Варто зазначити, що буржуйки та печі такого типу більше підходять для приватних будинків, дач, гаражів та інших приміщень, де є можливість правильно встановити обладнання та під'єднати його до димоходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Осінь у розпалі, тож волиняни готуються до холодів. На популярному маркетплейсі можна знайти різні печі та буржуйки — від простих невеликих моделей до потужнішого обладнання для опалення приміщень.Журналісти ВСН переглянули актуальні оголошення та дізналися, скільки зараз коштують буржуйки й печі на Волині.Буржуйка — це невелика металева або чавунна піч, яку використовують для обігріву приміщень. Працює вона переважно на дровах або іншому твердому паливі.Один із найдешевших варіантів, який вдалося знайти, — чавунна буржуйка за 3500 гривень. Продавець додає до неї 2,5-метрову трубу. Також піч має кришку, яку можна використовувати для приготування їжі.Також, у Луцьку за 3546 гривень продають металеву буржуйку з варильною поверхнею. Вона виготовлена зі сталі товщиною 5 міліметрів.Ще один варіант — буржуйка «Козак» за 4800 гривень. За описом продавця, вона розрахована на обігрів приміщення площею до 75 квадратних метрів. Зверху є поверхня для приготування їжі. За 7110 гривень продають піч-буржуйку типу Булер'ян. Вона має систему труб для відведення диму та призначена для обігріву приміщень.Є й дорожчі чавунні моделі. Наприклад, у Луцьку піч-буржуйку продають за 20 499 гривень. Її потужність — 9 кВт, а заявлена площа обігріву — до 90 квадратних метрів. Піч працює на дровах, деревних брикетах та вугіллі. Також вона має варильну поверхню та знімний зольник.Окремо продають пальники, які працюють на відпрацьованому мастилі. Один із таких коштує 4020 гривень. За словами продавця, пальник потужністю 5 кВт продають у повному комплекті. Він підходить для буржуйок, казанів та груб.«Пальник працює також від акумулятора 12 В, споживає всього 20 Вт. Працює на відпрацьованому мастилі, більшості видів олій, солярі та навіть спирті».За його словами, пальник виходить на робочий режим за 3–7 хвилин. Продавець також зазначає, що вже виготовив понад тисячу таких пристроїв.А найдорожча пропозиція серед знайдених — піч на відпрацьованому мастилі за 55 тисяч гривень. Її продають у Луцьку. За описом продавця, вона може обігрівати приміщення об'ємом до 700 кубометрів та має три режими роботи.Журналісти ВСН також проаналізували, скільки коштують нові буржуйки в магазині. Наприклад, піч-буржуйка Canada «Шалена» потужністю 5 кВт коштує 5699 гривень. Вона має металевий корпус, варильну поверхню та розрахована на обігрів приміщення площею до 70 квадратних метрів. Працює піч на дровах і деревних брикетах.Дорожчий варіант — піч-камін BonFire BF005 за 24 760 гривень. Це чавунна модель потужністю 9 кВт, яку можна використовувати для обігріву приміщення площею до 100 квадратних метрів. Піч працює на дровах і деревних брикетах, має скляні дверцята та може встановлюватися окремо або біля стіни.Варто зазначити, що буржуйки та печі такого типу більше підходять для приватних будинків, дач, гаражів та інших приміщень, де є можливість правильно встановити обладнання та під'єднати його до димоходу.

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