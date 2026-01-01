У ДТП загинув військовослужбовець з Волині

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 25-річний військовослужбовець, який проживав у селі Трилісці Рожищенської громади.Про це повідомили у Рожищенській міській раді.Денис Подольчук був солдатом автомобільного відділення взводу забезпечення ремонтно-відновлювального батальйону 3-ої окремої штурмової бригади.Життя військовослужбовця обірвалося 17 вересня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в районі населеного пункту Халеп'я Обухівського району Київської області.Траур за загиблим воїном триватиме з 20 по 22 вересня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.Про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомимо додатково.