П’яна їзда вночі на самокаті коштувала лучанці 17 тисяч гривень
Сьогодні, 22:12
У Луцьку нетвереза жінка серед ночі керувала електросамокатом. На неї склали протокол за їзду у стані сп’яніння.
У протоколі вказується, що інцидент стався 6 серпня близько 3 години ночі на вулиці Василя Мойсея, пишуть "Волинські новини".
Огляд, проведений на місці зупинки, показав 0,79 проміле алкоголю у Дарини. П.
Під час суду жінка провину визнала. Також пояснила, що не знала про заборону керування електросамокатом у стані сп’яніння.
Заслухавши пояснення лучанки, дослідивши матеріали справи в їхній сукупності, суддя визнав її винною і адмінпорушенні і оштрафував на 17 тисяч гривень. А ще Дарину П. на рік позбавили права керування.
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У протоколі вказується, що інцидент стався 6 серпня близько 3 години ночі на вулиці Василя Мойсея, пишуть "Волинські новини".
Огляд, проведений на місці зупинки, показав 0,79 проміле алкоголю у Дарини. П.
Під час суду жінка провину визнала. Також пояснила, що не знала про заборону керування електросамокатом у стані сп’яніння.
Заслухавши пояснення лучанки, дослідивши матеріали справи в їхній сукупності, суддя визнав її винною і адмінпорушенні і оштрафував на 17 тисяч гривень. А ще Дарину П. на рік позбавили права керування.
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