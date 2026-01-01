П’яна їзда вночі на самокаті коштувала лучанці 17 тисяч гривень

П’яна їзда вночі на самокаті коштувала лучанці 17 тисяч гривень
У Луцьку нетвереза жінка серед ночі керувала електросамокатом. На неї склали протокол за їзду у стані сп’яніння.

У протоколі вказується, що інцидент стався 6 серпня близько 3 години ночі на вулиці Василя Мойсея, пишуть "Волинські новини".

Огляд, проведений на місці зупинки, показав 0,79 проміле алкоголю у Дарини. П.

Під час суду жінка провину визнала. Також пояснила, що не знала про заборону керування електросамокатом у стані сп’яніння.

Заслухавши пояснення лучанки, дослідивши матеріали справи в їхній сукупності, суддя визнав її винною і адмінпорушенні і оштрафував на 17 тисяч гривень. А ще Дарину П. на рік позбавили права керування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині знищили три реактивні дрони: що відомо про наслідки російської атаки
Син начальника волинської поліції — серед фігурантів справи НАБУ про «кришування» колцентрів, — ЗМІ
Під ранок у Луцьку та районі чули вибух: що відомо. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яна їзда вночі на самокаті коштувала лучанці 17 тисяч гривень
Сьогодні, 22:12
У ДТП загинув військовослужбовець з Волині
Сьогодні, 21:15
Скільки коштує буржуйка на Волині: огляд цін
Сьогодні, 20:11
На фронті загинув колишній бранець Кремля Микола Карпюк
Сьогодні, 19:25
У Дружківці зупинилось серце воїна з Волині Дмитра Бешти
Сьогодні, 18:20
Медіа
відео
1/8