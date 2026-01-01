У Дружківці зупинилось серце воїна з Волині Дмитра Бешти

Бешти Дмитра Вікторовича (01.01.1981 р.н.).



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Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються.



Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 21 вересня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12:00 год.



Поховають Дмитра Бешту на Алеї Героїв міського кладовища.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донеччини зупинилося серце солдата(01.01.1981 р.н.).Про це повідомили у Ковельській міській раді.Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються.Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 21 вересня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12:00 год.Поховають Дмитра Бешту на Алеї Героїв міського кладовища.

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