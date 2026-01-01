У Дружківці зупинилось серце воїна з Волині Дмитра Бешти
Сьогодні, 18:20
15 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Дружківка Краматорського району Донеччини зупинилося серце солдата Бешти Дмитра Вікторовича (01.01.1981 р.н.).
Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються.
Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 21 вересня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12:00 год.
Поховають Дмитра Бешту на Алеї Героїв міського кладовища.
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Про це повідомили у Ковельській міській раді.
Дмитро служив такелажником евакуаційного відділення взводу технічного забезпечення 3-го механізованого батальйону військової частини А4723. Наразі обставини та причини смерті військовослужбовця встановлюються.
Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 21 вересня, в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Початок служби о 12:00 год.
Поховають Дмитра Бешту на Алеї Героїв міського кладовища.
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