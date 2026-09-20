Польща встановить понад тисячу сирен поблизу кордону з Україною





Як пише Марцін Кер­вінський оголосив про розширення мережі в суботу під час брифінгу в Любліні.



Кервінський заявив, що Росія змінила тактику, і прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу кордону дедалі частіше стають цілями ударів реактивних безпілотників і ракет.



За словами міністра, на початку 2024 року в регіоні було лише близько 30 справних сирен, які можна було активувати дистанційно, тоді як сьогодні їх майже 350.



Модернізація відбувається після серії атак Росії, які продемонстрували вразливість інфраструктури поблизу польського кордону.



У четвер аеропорти Любліна та Жешува тимчасово призупинили роботу, а польські та натовські винищувачі були підняті в повітря для захисту регіонального повітряного простору під час того, що польські чиновники назвали масштабною російською повітряною атакою на захід України.



Пізніше прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив, що потужний вибух стався лише за кількасот метрів від польського прикордонного переходу в Дорогуську після того, як російський удар влучив у українську автозаправну станцію.



Ще один інцидент стався 13 вересня, коли російський безпілотник уразив локомотив пасажирського поїзда на залізничній станції на заході України, приблизно за два кілометри від польського кордону. Атака порушила регіональну логістику та сталася невдовзі після того, як зі станції вирушив дипломатичний потяг із представниками різних країн.



Польща планує обладнати електронними системами захисту понад 100 км сухопутного кордону з Україною. Вони доповнять фізичні загородження та включатимуть системи моніторингу й детектори руху.



Один із запланованих проєктів охопить 69 км у зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби. Ще 43 км кордону обладнають у зоні відповідальності Бещадського відділу.



Окрім українського напрямку, Польща має намір розширити системи захисту на кордонах із Росією та Білоруссю. Зокрема, там встановлюватимуть спостережні вежі з оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю – обладнання для виявлення безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Польща посилює підготовку цивільної оборони вздовж свого східного кордону, встановлюючи понад 1000 автоматизованих сирен оповіщення, оскільки російські удари дедалі частіше припадають на цілі поблизу польсько-українського кордону.Як пише LB.ua з посиланням на Polske Radio, міністр внутрішніх справоголосив про розширення мережі в суботу під час брифінгу в Любліні.Кервінський заявив, що Росія змінила тактику, і прикордонні переходи та інша інфраструктура поблизу кордону дедалі частіше стають цілями ударів реактивних безпілотників і ракет.За словами міністра, на початку 2024 року в регіоні було лише близько 30 справних сирен, які можна було активувати дистанційно, тоді як сьогодні їх майже 350.Модернізація відбувається після серії атак Росії, які продемонстрували вразливість інфраструктури поблизу польського кордону.У четвер аеропорти Любліна та Жешува тимчасово призупинили роботу, а польські та натовські винищувачі були підняті в повітря для захисту регіонального повітряного простору під час того, що польські чиновники назвали масштабною російською повітряною атакою на захід України.Пізніше прем’єр-міністрпідтвердив, що потужний вибух стався лише за кількасот метрів від польського прикордонного переходу в Дорогуську після того, як російський удар влучив у українську автозаправну станцію.Ще один інцидент стався 13 вересня, коли російський безпілотник уразив локомотив пасажирського поїзда на залізничній станції на заході України, приблизно за два кілометри від польського кордону. Атака порушила регіональну логістику та сталася невдовзі після того, як зі станції вирушив дипломатичний потяг із представниками різних країн.Польща планує обладнати електронними системами захисту понад 100 км сухопутного кордону з Україною. Вони доповнять фізичні загородження та включатимуть системи моніторингу й детектори руху.Один із запланованих проєктів охопить 69 км у зоні відповідальності Надбужанського відділу Прикордонної служби. Ще 43 км кордону обладнають у зоні відповідальності Бещадського відділу.Окрім українського напрямку, Польща має намір розширити системи захисту на кордонах із Росією та Білоруссю. Зокрема, там встановлюватимуть спостережні вежі з оптико-електронними системами, а на кордоні з Білоруссю – обладнання для виявлення безпілотників.

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