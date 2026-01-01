У частині Луцька - понижений тиск води

У частині Луцька - понижений тиск води
На Гнідавській насосній станції стався порив на центральному водогоні діаметром 600 мм.

Про це 20 вересня повідомили у комунальному підприємтсві «Луцькводоканал».

"У зв’язку з аварією понижений тиск води можливий у районах ДПЗ, Боратин та вул. Львівської.

Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» уже працюють на місці. Роботи триватимуть до повного усунення пориву та відновлення нормального водопостачання", - йдеться в повідомленні.

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Теги: вода, Луцьк
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