Через російські атаки затримуються поїзди по всій країні
Сьогодні, 14:02
Через наслідки бойових дій потяги Укрзалізниці мають суттєві запізнення – потяги Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Перемишль вже затримуються на 13 годин і 40 хвилин.
Про це свідчить таблиця запізнень на сайті Укрзалізниці, пише Українська правда.
Більшість затримок – маршрути, що пролягають через південні області України. Зокрема найбільше затримуються поїзди з/до Дніпра та Запоріжжя.
Також є затримки на маршрутах із/до Харкова, Одеси, Києва та Черкас.
У разі підвищеної небезпеки рухомий склад потяга зупиняють.
Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації, прямувати в укриття або відійти на безпечну відстань від інфраструктури – на понад 200 метрів.
Також в УЗ повідомляють про низку затримок приміських поїздів. Наприклад, поїзд Черкаси-Умань затримується майже на 4,5 години, а Самійлівка-Дніпро – на 4.
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Про це свідчить таблиця запізнень на сайті Укрзалізниці, пише Українська правда.
Більшість затримок – маршрути, що пролягають через південні області України. Зокрема найбільше затримуються поїзди з/до Дніпра та Запоріжжя.
Також є затримки на маршрутах із/до Харкова, Одеси, Києва та Черкас.
У разі підвищеної небезпеки рухомий склад потяга зупиняють.
Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації, прямувати в укриття або відійти на безпечну відстань від інфраструктури – на понад 200 метрів.
Також в УЗ повідомляють про низку затримок приміських поїздів. Наприклад, поїзд Черкаси-Умань затримується майже на 4,5 години, а Самійлівка-Дніпро – на 4.
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