Через російські атаки затримуються поїзди по всій країні





Про це свідчить таблиця запізнень на сайті Укрзалізниці, пише



Більшість затримок – маршрути, що пролягають через південні області України. Зокрема найбільше затримуються поїзди з/до Дніпра та Запоріжжя.



Також є затримки на маршрутах із/до Харкова, Одеси, Києва та Черкас.



У разі підвищеної небезпеки рухомий склад потяга зупиняють.



Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації, прямувати в укриття або відійти на безпечну відстань від інфраструктури – на понад 200 метрів.



Також в УЗ повідомляють про низку затримок приміських поїздів. Наприклад, поїзд Черкаси-Умань затримується майже на 4,5 години, а Самійлівка-Дніпро – на 4.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через наслідки бойових дій потяги Укрзалізниці мають суттєві запізнення – потяги Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Перемишль вже затримуються на 13 годин і 40 хвилин.Про це свідчить таблиця запізнень на сайті Укрзалізниці, пише Українська правда Більшість затримок – маршрути, що пролягають через південні області України. Зокрема найбільше затримуються поїзди з/до Дніпра та Запоріжжя.Також є затримки на маршрутах із/до Харкова, Одеси, Києва та Черкас.У разі підвищеної небезпеки рухомий склад потяга зупиняють.Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації, прямувати в укриття або відійти на безпечну відстань від інфраструктури – на понад 200 метрів.Також в УЗ повідомляють про низку затримок приміських поїздів. Наприклад, поїзд Черкаси-Умань затримується майже на 4,5 години, а Самійлівка-Дніпро – на 4.

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