На Волині судили водія, який на трасі збив мотоцикліста





Водія автівки визнали винним у ДТП, сказано у вироку Нововолинського міського суду, пише



Аварія сталася вранці 2 серпня 2026 року. За даними правоохоронців, водій машини Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, не надав перевагу в русі мотоциклу Loncin. Унаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав черепно-мозкову травму, забиття мозкової речовини, а також кілька легких травм.



Обвинувачений під час засідання суду розповів, що їхав з Німеччини та після перетину пункту пропуску вранці з помірною швидкістю вирішив заїхати на АЗС у Нововолинську, зупинившись перед поворотом на заправку. З його слів, бачив мотоцикл, що наближався, але вирішив, що встигне повернути.



Водій легковика пояснив, що перепросив у потерпілого, добровільно відшкодував витрати на лікування і зобов'язався у подальшому відшкодувати завдану потерпілому шкоду. Також він додав, що є колишнім військовим, має інвалідність II групи внаслідок бойового поранення, не працює через стан здоров'я, має родину, а машину використовує для пересування та тимчасового підробітку коштів на лікування.



Огляд водія Volkswagen Golf у медзакладі на стан алкогольного і наркотичного сп'яніння показав, що алкоголю та наркотичних речовин у нього не було виявлено.



Суддя Нововолинського міського суду визнав 42-річного водія автомобіля винним, проте звільнив його від 3 років за ґратами, призначивши іспитовий строк на 2 роки.



Довідково: Сторони можуть подати на цей вирок апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення через Нововолинський міський суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили 42-річного водія легкового автомобіля, який цьогоріч на автодорозі в місті Нововолинську збив 40-річного мотоцикліста. У результаті зіткнення водій останнього травмувався і потрапив до лікарні.Водія автівки визнали винним у ДТП, сказано у вироку Нововолинського міського суду, пише Суспільне Аварія сталася вранці 2 серпня 2026 року. За даними правоохоронців, водій машини Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, не надав перевагу в русі мотоциклу Loncin. Унаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав черепно-мозкову травму, забиття мозкової речовини, а також кілька легких травм.Обвинувачений під час засідання суду розповів, що їхав з Німеччини та після перетину пункту пропуску вранці з помірною швидкістю вирішив заїхати на АЗС у Нововолинську, зупинившись перед поворотом на заправку. З його слів, бачив мотоцикл, що наближався, але вирішив, що встигне повернути.Водій легковика пояснив, що перепросив у потерпілого, добровільно відшкодував витрати на лікування і зобов'язався у подальшому відшкодувати завдану потерпілому шкоду. Також він додав, що є колишнім військовим, має інвалідність II групи внаслідок бойового поранення, не працює через стан здоров'я, має родину, а машину використовує для пересування та тимчасового підробітку коштів на лікування.Огляд водія Volkswagen Golf у медзакладі на стан алкогольного і наркотичного сп'яніння показав, що алкоголю та наркотичних речовин у нього не було виявлено.Суддя Нововолинського міського суду визнав 42-річного водія автомобіля винним, проте звільнив його від 3 років за ґратами, призначивши іспитовий строк на 2 роки.Сторони можуть подати на цей вирок апеляційну скаргу до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів із дня його проголошення через Нововолинський міський суд.

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