У ще одній громаді на Волині хочуть збудувати вітроелектростанцію





Про це стало відомо з повідомлення про плановану діяльність ТОВ «Західна ВЕС 5», перердає



На території Луківської селищної ради хочуть звести до 10 сучасних вітроенергетичних установок потужністю від 3,5 до 8,0 МВт кожна. Висота башт сягатиме до 175 метрів, а діаметр ротора турбін становитиме до 180 метрів.



Окрім вітрових турбін, проєкт передбачає будівництво супутньої інфраструктури: високовольтних підстанцій, розподільчих пунктів, а також ліній електропередач на 35 кВ.



Транспортування виробленої електроенергії в об'єднану державну енергомережу здійснюватиметься через існуючу підстанцію ПС 330 кВ «Ковель» НЕК «Укренерго».



Лінії електропередач пролягатимуть територіями Луківської, Люблинецької та Ковельської громад. Орієнтовна щорічна генерація екологічно чистої електроенергії становитиме близько 172 тис. МВт х год.



Як зазначають, це дозволить уникнути викидів парникових газів в обсязі приблизно 219,9 тисячі тонн CO2-еквівалента на рік.



Будівництво та подальша експлуатація вітропарку також охоплюватимуть Смідинську та Турійську територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.



Відстань від проєктованих вітроустановок до найближчого житла становитиме щонайменше 700 метрів.



Згідно з документацією, проєкт має на меті підвищити енергетичну незалежність України, створити нові робочі місця (до 250 на період будівництва та 25 на час експлуатації) та забезпечити додаткові надходження до місцевих бюджетів.



Планована діяльність підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД). Громадськість має право надати свої зауваження та пропозиції до обсягу досліджень протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.



Їх слід надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, електронна пошта:



Остаточне рішення щодо можливості реалізації проєкту ухвалюватимуть після проходження передбаченої законодавством процедури оцінки впливу на довкілля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луківській громаді теперішнього Ковельського району планують будівництво комплексу вітроелектростанцій загальною потужністю 50 мегаватів.Про це стало відомо з повідомлення про плановану діяльність ТОВ «Західна ВЕС 5», перердає Район.Турійськ На території Луківської селищної ради хочуть звести до 10 сучасних вітроенергетичних установок потужністю від 3,5 до 8,0 МВт кожна. Висота башт сягатиме до 175 метрів, а діаметр ротора турбін становитиме до 180 метрів.Окрім вітрових турбін, проєкт передбачає будівництво супутньої інфраструктури: високовольтних підстанцій, розподільчих пунктів, а також ліній електропередач на 35 кВ.Транспортування виробленої електроенергії в об'єднану державну енергомережу здійснюватиметься через існуючу підстанцію ПС 330 кВ «Ковель» НЕК «Укренерго».Лінії електропередач пролягатимуть територіями Луківської, Люблинецької та Ковельської громад. Орієнтовна щорічна генерація екологічно чистої електроенергії становитиме близько 172 тис. МВт х год.Як зазначають, це дозволить уникнути викидів парникових газів в обсязі приблизно 219,9 тисячі тонн CO2-еквівалента на рік.Будівництво та подальша експлуатація вітропарку також охоплюватимуть Смідинську та Турійську територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.Відстань від проєктованих вітроустановок до найближчого житла становитиме щонайменше 700 метрів.Згідно з документацією, проєкт має на меті підвищити енергетичну незалежність України, створити нові робочі місця (до 250 на період будівництва та 25 на час експлуатації) та забезпечити додаткові надходження до місцевих бюджетів.Планована діяльність підлягає процедурі оцінки впливу на довкілля (ОВД). Громадськість має право надати свої зауваження та пропозиції до обсягу досліджень протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.Їх слід надсилати до Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, електронна пошта: [email protected] , телефони: (0332) 74-01-32; (0332) 77-82-32.Остаточне рішення щодо можливості реалізації проєкту ухвалюватимуть після проходження передбаченої законодавством процедури оцінки впливу на довкілля.

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