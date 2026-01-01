Пошкоджені НПЗ та багатоквартирні будинки: у Москві та області заявили про «наймасованішу атаку» безпілотників





Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та губернатор Московської області Андрій Воробйов, пише



За словами Собяніна, внаслідок удару по НПЗ пошкоджено об'єкт на його території, але постраждалих нібито немає. Крім того, безпілотник влучив у будівлю в районі Орєхового бульвару на півдні Москви — на місці працюють відповідні служби.



Мер Москви стверджує, що вночі відбили «наймасованішу атаку» по російській столиці. Її метою, мовляв, був зрив виборів до російської Держдуми.



Тим часом Воробйов каже про масовану атаку безпілотників — з 3 до 5 години ранку протиповітряна оборона буцімто знешкодила 249 дронів у 17 муніципальних округах. Атака триває й досі.



У Раменському окрузі після падіння дрона загорівся дах 21-поверхового багатоквартирного будинку. Звідти евакуювали 400 людей. Також там пошкоджено 20 автомобілів.



У селі Соф’їно дрон, за словами губернатора, влучив у триповерховий багатоквартирний будинок, пошкодивши шість квартир на третьому поверсі. Там загинула 44-річна жінка, а ще п'ятеро людей постраждали. Крім того, в селі після атаки загорівся складський комплекс.



Також російська влада заявляє про загиблого літнього чоловіка у приватному будинку в Орєхово-Зуєвському окрузі, який загорівся під час атаки.



Також відомо про одного постраждалого в Ленінському окрузі та пожежу в Котельниках, де дрон влучив у багатоквартирний будинок у мікрорайоні Нові Котельники. Інформацію про постраждалих там іще уточнюють.



Наслідки атаки, мовляв, зафіксували й в інших муніципальних утвореннях. Зокрема, Раменському, Коломні та Єгор'євську пошкоджено приватні будинки, у Ленінському окрузі, Люберцях і Литкарині сталися займання в багатоквартирних будинках, каже Воробйов.



У компанії Fire Point заявили, що їхніми дронами FP-1 українські військові знищили черговий складський комплекс у Підмосковʼї, який належав компанії «Современные Складские Технологии».



Нагадаємо, нещодавно український президент оголосив, що повітряний простір росії стане небезпечним для цивільних польотів і «російське небо де-факто буде закриватись». Він пояснив, що Україна не загрожує цивільній авіації, «просто дрони в небі росії будуть, тому треба на це зважати».



До того видання Atlantic із посиланням на неназвані джерела писало, що Україна планувала масштабну операцію, під кодовою назвою M&M's, із застосуванням роїв автономних дронів зі штучним інтелектом.



Для цього щоночі хотіли запускати до 1000 невеликих і дешевих дронів, щоб змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську еліту від світу та змусити главу рф володимира путіна сісти за стіл переговорів.



Після заяви Зеленського Atlantic підтвердив, що вона означала саме початок операції M&M’s.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Наслідки ударів зафіксували в кількох округах, а також на території Московського нафтопереробного заводу.Про це повідомили мер Москвита губернатор Московської області, пише Громадське За словами Собяніна, внаслідок удару по НПЗ пошкоджено об'єкт на його території, але постраждалих нібито немає. Крім того, безпілотник влучив у будівлю в районі Орєхового бульвару на півдні Москви — на місці працюють відповідні служби.Мер Москви стверджує, що вночі відбили «наймасованішу атаку» по російській столиці. Її метою, мовляв, був зрив виборів до російської Держдуми.Тим часом Воробйов каже про масовану атаку безпілотників — з 3 до 5 години ранку протиповітряна оборона буцімто знешкодила 249 дронів у 17 муніципальних округах. Атака триває й досі.У Раменському окрузі після падіння дрона загорівся дах 21-поверхового багатоквартирного будинку. Звідти евакуювали 400 людей. Також там пошкоджено 20 автомобілів.У селі Соф’їно дрон, за словами губернатора, влучив у триповерховий багатоквартирний будинок, пошкодивши шість квартир на третьому поверсі. Там загинула 44-річна жінка, а ще п'ятеро людей постраждали. Крім того, в селі після атаки загорівся складський комплекс.Також російська влада заявляє про загиблого літнього чоловіка у приватному будинку в Орєхово-Зуєвському окрузі, який загорівся під час атаки.Також відомо про одного постраждалого в Ленінському окрузі та пожежу в Котельниках, де дрон влучив у багатоквартирний будинок у мікрорайоні Нові Котельники. Інформацію про постраждалих там іще уточнюють.Наслідки атаки, мовляв, зафіксували й в інших муніципальних утвореннях. Зокрема, Раменському, Коломні та Єгор'євську пошкоджено приватні будинки, у Ленінському окрузі, Люберцях і Литкарині сталися займання в багатоквартирних будинках, каже Воробйов.У компанії Fire Point заявили, що їхніми дронами FP-1 українські військові знищили черговий складський комплекс у Підмосковʼї, який належав компанії «Современные Складские Технологии».Нагадаємо, нещодавно український президент оголосив, що повітряний простір росії стане небезпечним для цивільних польотів і «російське небо де-факто буде закриватись». Він пояснив, що Україна не загрожує цивільній авіації, «просто дрони в небі росії будуть, тому треба на це зважати».До того видання Atlantic із посиланням на неназвані джерела писало, що Україна планувала масштабну операцію, під кодовою назвою M&M's, із застосуванням роїв автономних дронів зі штучним інтелектом.Для цього щоночі хотіли запускати до 1000 невеликих і дешевих дронів, щоб змусити міжнародні авіакомпанії повністю припинити польоти до Москви, ізолювати російську еліту від світу та змусити главу рф володимира путіна сісти за стіл переговорів.Після заяви Зеленського Atlantic підтвердив, що вона означала саме початок операції M&M’s.

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