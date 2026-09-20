«Росіяни перетворили окуповані Олешки на привид»: Папу Римського просять врятувати людей від голоду





Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, пише



У Раді церков заявляють, що останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці міста залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.



За даними організації, російські військові перешкоджають людям залишати місто.



Олешки розташовані неподалік лінії фронту, а цивільні, які там залишаються, постійно перебувають під загрозою обстрілів та атак дронів. Критична інфраструктура міста фактично зруйнована, електро- та газопостачання відсутні.



У Раді церков нагадали, що у 2023 році Олешки також пережили масштабне затоплення після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС.



"Місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи".



Рада церков звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього євангельського альянсу, інших релігійних лідерів і правозахисних організацій із проханням використати всі можливості, щоб не допустити голодної смерті людей.



Також вона закликала держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста сприяти гуманітарній місії та евакуації мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію.



В організації наголошують, що українська сторона вже неодноразово звертала увагу міжнародних організацій на критичну ситуацію в місті та намагалася домовитися про евакуацію людей.



Нагадаємо: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія тривалий час не підтверджує, що готова організувати гуманітарну місію евакуації цивільних із Олешок.



34 окрема бригада Морської Піхоти опублікувала відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке "росіяни перетворили на привид".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій заявила про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині, де, за різними оцінками, можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей.Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, пише Українська правда У Раді церков заявляють, що останні поставки продовольства до Олешок були наприкінці травня 2026 року. Мешканці міста залишаються без достатньої кількості їжі, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги.За даними організації, російські військові перешкоджають людям залишати місто.Олешки розташовані неподалік лінії фронту, а цивільні, які там залишаються, постійно перебувають під загрозою обстрілів та атак дронів. Критична інфраструктура міста фактично зруйнована, електро- та газопостачання відсутні.У Раді церков нагадали, що у 2023 році Олешки також пережили масштабне затоплення після підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС."Місто Олешки, розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи".Рада церков звернулася до Папи Римського Лева XIV, Всесвітньої ради церков, Всесвітнього євангельського альянсу, інших релігійних лідерів і правозахисних організацій із проханням використати всі можливості, щоб не допустити голодної смерті людей.Також вона закликала держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста сприяти гуманітарній місії та евакуації мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію.В організації наголошують, що українська сторона вже неодноразово звертала увагу міжнародних організацій на критичну ситуацію в місті та намагалася домовитися про евакуацію людей.Нагадаємо: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Росія тривалий час не підтверджує, що готова організувати гуманітарну місію евакуації цивільних із Олешок.34 окрема бригада Морської Піхоти опублікувала відео з кадрами окупованого міста Олешки на Херсонщині, яке "росіяни перетворили на привид".

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