На Хмельниччині стався землетрус: що відомо





Про це повідомляє



Деталі підземних поштовхів



Фахівці зареєстрували землетрус увечері 19 вересня, о 19:04 за київським часом.



Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району.



Магнітуда: 2,0 за шкалою Ріхтера.



Глибина джерела: 2 км.



Класифікація: ледве відчутний.



Поштовхи такої сили зазвичай відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокої всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.



Фахівці Головного центру спеціального контролю закликають громадян, які відчули сейсмічні коливання, повідомити про це через офіційну форму на їхньому сайті.



Це допоможе науковцям уточнити енергетичні параметри події.



Землетруси в Україні



Нагадаємо, що підземні поштовхи в Україні трапляються періодично у різних регіонах.



Так, наприкінці серпня закарпатські сейсмологи зафіксували землетрус у Рахівській громаді.



Крім того, на початку вересня підземні поштовхи сколихнули Івано-Франківську область - тоді в Надвірнянському районі стався землетрус магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера.



Загалом подія на Хмельниччині стала вже четвертим за місяць зафіксованим землетрусом в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькій області підземні поштовхи зареєстрували в Кам’янець-Подільському районі. За силою землетрус класифікують як ледве відчутний.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.Фахівці зареєстрували землетрус увечері 19 вересня, о 19:04 за київським часом.Епіцентр підземних поштовхів розташовувався на території Слобідсько-Кульчієвецької територіальної громади Кам’янець-Подільського району.2,0 за шкалою Ріхтера.2 км.ледве відчутний.Поштовхи такої сили зазвичай відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокої всередині приміщень, особливо на верхніх поверхах.Фахівці Головного центру спеціального контролю закликають громадян, які відчули сейсмічні коливання, повідомити про це через офіційну форму на їхньому сайті.Це допоможе науковцям уточнити енергетичні параметри події.Нагадаємо, що підземні поштовхи в Україні трапляються періодично у різних регіонах.Так, наприкінці серпня закарпатські сейсмологи зафіксували землетрус у Рахівській громаді.Крім того, на початку вересня підземні поштовхи сколихнули Івано-Франківську область - тоді в Надвірнянському районі стався землетрус магнітудою 1,8 за шкалою Ріхтера.Загалом подія на Хмельниччині стала вже четвертим за місяць зафіксованим землетрусом в Україні.

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