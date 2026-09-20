На фронті загинув колишній бранець Кремля Микола Карпюк

Микола Карпюк. Про його смерть повідомив ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун, пише



Він зазначив, що з Миколою Карпюком були товаришами, а після звільнення з російського полону Карпюк знову долучився до боротьби за Україну.



"Вчора на фронті загинув мій товариш Микола Карпюк. Дуже важко писати про нього у минулому часі.



Микола був із тих людей, для яких Україна була не словами, а частиною самого життя. Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин.



На його долю випало багато важкого. Те, що могло зламати іншого, його не зламало. Він залишався собою – прямим, принциповим, небайдужим.



І навіть тоді, коли мав повне право сказати: “Я вже зробив достатньо”, — він знову був там, де вважав за потрібне бути. На фронті.



Для мене це не просто ще одна страшна звістка війни. Я втратив товариша. Людину, з якою пов’язана частина життя, спільних спогадів і часу, який уже не повернути.



Микола до останнього залишався вірним своєму вибору — Україні.



Світла пам’ять тобі, друже", – написав він.



Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. За фахом був токарем. Після проголошення незалежності України займався політикою та громадською діяльністю, очолював рівненський осередок УНА-УНСО.



У 2000–2001 роках Карпюк брав участь в акції «Україна без Кучми». За участь у протестах його засудили до 4,5 року ув'язнення.



17 березня 2014 року російська ФСБ затримала Карпюка під час спроби перетнути українсько-російський кордон у Чернігівській області.



Російське слідство звинуватило його в участі у бойових діях у Чечні. Карпюк заперечував звинувачення та розповідав про тортури під час утримання і погрози його родині.



У травні 2016 року суд у Чечні засудив українця до 22,5 року колонії суворого режиму.



7 вересня 2019 року Миколу Карпюка звільнили з російського ув'язнення в межах обміну між Україною та Росією.



Після повернення в Україну Карпюк продовжив громадську діяльність, а згодом став на захист держави вже як військовослужбовець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На фронті загинув український громадський діяч та колишній бранець Кремля. Про його смерть повідомив ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун, пише LB.ua Він зазначив, що з Миколою Карпюком були товаришами, а після звільнення з російського полону Карпюк знову долучився до боротьби за Україну."Вчора на фронті загинув мій товариш Микола Карпюк. Дуже важко писати про нього у минулому часі.Микола був із тих людей, для яких Україна була не словами, а частиною самого життя. Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин.На його долю випало багато важкого. Те, що могло зламати іншого, його не зламало. Він залишався собою – прямим, принциповим, небайдужим.І навіть тоді, коли мав повне право сказати: “Я вже зробив достатньо”, — він знову був там, де вважав за потрібне бути. На фронті.Для мене це не просто ще одна страшна звістка війни. Я втратив товариша. Людину, з якою пов’язана частина життя, спільних спогадів і часу, який уже не повернути.Микола до останнього залишався вірним своєму вибору — Україні.Світла пам’ять тобі, друже", – написав він.Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. За фахом був токарем. Після проголошення незалежності України займався політикою та громадською діяльністю, очолював рівненський осередок УНА-УНСО.У 2000–2001 роках Карпюк брав участь в акції «Україна без Кучми». За участь у протестах його засудили до 4,5 року ув'язнення.17 березня 2014 року російська ФСБ затримала Карпюка під час спроби перетнути українсько-російський кордон у Чернігівській області.Російське слідство звинуватило його в участі у бойових діях у Чечні. Карпюк заперечував звинувачення та розповідав про тортури під час утримання і погрози його родині.У травні 2016 року суд у Чечні засудив українця до 22,5 року колонії суворого режиму.7 вересня 2019 року Миколу Карпюка звільнили з російського ув'язнення в межах обміну між Україною та Росією.Після повернення в Україну Карпюк продовжив громадську діяльність, а згодом став на захист держави вже як військовослужбовець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію