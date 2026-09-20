На фронті загинув колишній бранець Кремля Микола Карпюк

На фронті загинув колишній бранець Кремля Микола Карпюк
На фронті загинув український громадський діяч та колишній бранець Кремля Микола Карпюк. Про його смерть повідомив ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун, пише LB.ua.

Він зазначив, що з Миколою Карпюком були товаришами, а після звільнення з російського полону Карпюк знову долучився до боротьби за Україну.

"Вчора на фронті загинув мій товариш Микола Карпюк. Дуже важко писати про нього у минулому часі.

Микола був із тих людей, для яких Україна була не словами, а частиною самого життя. Він зробив свій вибір давно і залишався йому вірним за будь-яких обставин.

На його долю випало багато важкого. Те, що могло зламати іншого, його не зламало. Він залишався собою – прямим, принциповим, небайдужим.

І навіть тоді, коли мав повне право сказати: “Я вже зробив достатньо”, — він знову був там, де вважав за потрібне бути. На фронті.

Для мене це не просто ще одна страшна звістка війни. Я втратив товариша. Людину, з якою пов’язана частина життя, спільних спогадів і часу, який уже не повернути.

Микола до останнього залишався вірним своєму вибору — Україні.

Світла пам’ять тобі, друже", – написав він.

Микола Карпюк народився 21 травня 1964 року в селі Великий Житин на Рівненщині. За фахом був токарем. Після проголошення незалежності України займався політикою та громадською діяльністю, очолював рівненський осередок УНА-УНСО.

У 2000–2001 роках Карпюк брав участь в акції «Україна без Кучми». За участь у протестах його засудили до 4,5 року ув'язнення.

17 березня 2014 року російська ФСБ затримала Карпюка під час спроби перетнути українсько-російський кордон у Чернігівській області.

Російське слідство звинуватило його в участі у бойових діях у Чечні. Карпюк заперечував звинувачення та розповідав про тортури під час утримання і погрози його родині.

У травні 2016 року суд у Чечні засудив українця до 22,5 року колонії суворого режиму.

7 вересня 2019 року Миколу Карпюка звільнили з російського ув'язнення в межах обміну між Україною та Росією.

Після повернення в Україну Карпюк продовжив громадську діяльність, а згодом став на захист держави вже як військовослужбовець.

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Теги: Росія, війна
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