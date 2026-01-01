У Путіна планують нову зустріч з командою Трампа та розкрили її мету

У Путіна планують нову зустріч з командою Трампа та розкрили її мету
Команда російського диктатора Володимира Путіна вже готується до нової зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

Про це заявив замісник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна.

За словами російського дипломата, головна мета цієї зустрічі - усунення "подразників" у двосторонніх відносинах.

Рябков також уточнив, що вона відбудеться вже найближчим часом.

"Найближчими тижнями", - заявив він, відповідаючи на запитання про терміни запланованих переговорів.

Окрім того, Рябков додав, що такі зустрічі певною мірою набули регулярного характеру.

Попри це, російський дипломат поскаржився, що темпи просування залишаються нижчими за очікувані.

"Проте ми від цього не відмовляємося, ми й надалі рухатимемося", - додав заступник глави МЗС РФ.

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Теги: війна, росія, Путін
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