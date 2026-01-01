Осіннє похолодання вплинуло на здоров’я волинян: лікарі назвали основні проблеми





За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень за медичною допомогою з ознаками ГРВІ на Волині звернулися понад 2600 людей. Це вдвічі більше, ніж тижнем раніше.



Водночас показник залишається на 33% нижчим, ніж за аналогічний період минулого року. Серед тих, хто захворів, 70% — діти до 17 років.



Як розповіла журналістам Лідія Кривдік, із початком осіннього періоду пацієнти частіше звертаються через ГРВІ та загострення хронічних захворювань.



«Пішли загострення. ГРВІ більше стало. Звертаються з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Є загострення астми, хронічних бронхітів, остеохондрозів, артрозів».



Окремо лікарка звертає увагу на захворювання шлунково-кишкового тракту. За її словами, восени частіше загострюються хронічні гастрити та виразкова хвороба. Також серед скарг пацієнтів — головний біль, серцебиття та симптоми, пов'язані з коливаннями артеріального тиску.



Лідія Кривдік зазначає, що на загострення хронічних захворювань може впливати не лише температура повітря, а й зміна погодних умов та коливання атмосферного тиску. Водночас, за її словами, загострення астми зараз не є настільки частими, як раніше, зокрема через те, що пацієнти використовують інгаляційні препарати для контролю захворювання. Лікарка також зазначила, що кількість звернень із ротавірусною інфекцією нині менша, ніж улітку.



Однак у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф не фіксують суттєвої зміни кількості викликів.



Медичний директор центру Анатолій Каленюк у коментарі журналістам ВСН зазначив, що ситуація з викликами наразі залишається стабільною.



«Виклики, як були, такі є. Ніяких суттєвих змін немає. Я взагалі не бачу, щоб ситуація з викликами змінилася — що два тижні тому, що зараз».



Таким чином, на рівні первинної медичної допомоги лікарі вже помічають більше звернень із ГРВІ та загостреннями окремих хронічних захворювань, однак це поки не супроводжується помітним зростанням загальної кількості викликів екстреної медичної допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після різкого похолодання на Волині лікарі фіксують удвічі більше звернень із симптомами ГРВІ, ніж тижнем раніше. Також у пацієнтів частіше загострюються хронічні захворювання, зокрема астма, бронхіти, артрити, артрози та хвороби шлунково-кишкового тракту. Водночас у центрі екстреної медичної допомоги суттєвого збільшення кількості викликів через зміну погоди наразі не спостерігають.За даними Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб, за минулий тиждень за медичною допомогою з ознаками ГРВІ на Волині звернулися понад 2600 людей. Це вдвічі більше, ніж тижнем раніше.Водночас показник залишається на 33% нижчим, ніж за аналогічний період минулого року. Серед тих, хто захворів, 70% — діти до 17 років.Як розповіла журналістам ВСН завідувачка відділення загальної практики — сімейної медицини №3, із початком осіннього періоду пацієнти частіше звертаються через ГРВІ та загострення хронічних захворювань.«Пішли загострення. ГРВІ більше стало. Звертаються з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Є загострення астми, хронічних бронхітів, остеохондрозів, артрозів».Окремо лікарка звертає увагу на захворювання шлунково-кишкового тракту. За її словами, восени частіше загострюються хронічні гастрити та виразкова хвороба. Також серед скарг пацієнтів — головний біль, серцебиття та симптоми, пов'язані з коливаннями артеріального тиску.Лідія Кривдік зазначає, що на загострення хронічних захворювань може впливати не лише температура повітря, а й зміна погодних умов та коливання атмосферного тиску. Водночас, за її словами, загострення астми зараз не є настільки частими, як раніше, зокрема через те, що пацієнти використовують інгаляційні препарати для контролю захворювання. Лікарка також зазначила, що кількість звернень із ротавірусною інфекцією нині менша, ніж улітку.Однак у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф не фіксують суттєвої зміни кількості викликів.Медичний директор центру Анатолій Каленюк у коментарі журналістам ВСН зазначив, що ситуація з викликами наразі залишається стабільною.«Виклики, як були, такі є. Ніяких суттєвих змін немає. Я взагалі не бачу, щоб ситуація з викликами змінилася — що два тижні тому, що зараз».Таким чином, на рівні первинної медичної допомоги лікарі вже помічають більше звернень із ГРВІ та загостреннями окремих хронічних захворювань, однак це поки не супроводжується помітним зростанням загальної кількості викликів екстреної медичної допомоги.

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