Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 26 вересня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 26 вересня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 26 вересня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 26 вересня

Луцьк

Хмарна погода з проясненням. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів . Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.

Область

Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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