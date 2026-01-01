Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на суботу, 26 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 26 вересня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненням. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів . Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.
Область
Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 26 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненням. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів . Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 15-17°.
Область
Хмарна погода з проясненням. Вночі невеликий дощ, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°.
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