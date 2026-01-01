Чому світлодіодні модулі втрачають яскравість: основні причини





Як саме відбувається зниження яскравості

Світлодіод — це напівпровідниковий прилад, основою якого є кристал. Під час роботи через нього проходить струм, і частина енергії перетворюється на світло, а частина — на тепло. З роками в кристалі відбуваються незворотні зміни: зростає кількість дефектів структури, погіршується ефективність перетворення енергії. У результаті модуль починає світити слабше навіть при тому ж споживанні струму. Цей процес називають деградацією світлового потоку. Важливо розуміти, що повністю зупинити деградацію неможливо, але можна суттєво сповільнити її.



Головні причини втрати яскравості

На швидкість зниження світловіддачі впливає одразу кілька факторів. Розглянемо найважливіші з них.



1. Перевищення робочої температури. Тепло — головний ворог світлодіода. Якщо модуль працює без належного тепловідводу або в замкненому просторі без вентиляції, температура кристала зростає. Кожні зайві 10–15 °C помітно прискорюють деградацію. Саме тому модулі, встановлені в щільних світлових коробах без отворів для охолодження, тьмяніють значно швидше.



2. Нестабільна напруга та неправильний блок живлення. Стрибки напруги, робота від блоку з недостатньою або надлишковою потужністю, відсутність захисту від перенапруги — усе це створює зайве навантаження на кристал. Модулі, які постійно отримують струм вище номінального, втрачають яскравість у рази швидше.



3. Низька якість комплектуючих. Дешеві світлодіоди часто мають гіршу бінінг-селекцію та слабший люмінофор. Люмінофор з часом жовтіє або руйнується, особливо під впливом високої температури та ультрафіолету. У результаті змінюється не тільки яскравість, а й відтінок світла.



4. Волога та конденсат. Навіть при заявленому захисті IP65/IP67 волога може поступово проникати через мікротріщини в компаунді або місця пайки. Корозія контактів і окислення призводять до зростання опору та, як наслідок, до падіння яскравості окремих модулів або цілих ділянок.



5. Тривала робота на максимальній яскравості. Постійна експлуатація на 100 % потужності без періодів зниженого режиму також прискорює знос. Модулі, які працюють цілодобово на повній яскравості, деградують швидше за ті, що використовуються з димеруванням або за розкладом.



Саме ці фактори найбільше впливають на швидкість деградації світлодіодного обладнання та тривалість його ефективної роботи.



Що впливає на швидкість процесу найбільше

Якщо розташувати фактори за силою впливу, то на першому місці буде температура, далі — якість живлення, потім — клас комплектуючих і умови вологості. Саме комбінація цих умов визначає, чи прослужать модулі заявлені 30–50 тисяч годин зі збереженням прийнятної яскравості, чи почнуть помітно тьмяніти вже через 1–2 роки.



Як зменшити втрату яскравості

Щоб максимально зберегти світловий потік, варто забезпечити ефективний тепловідвід, використовувати стабілізовані блоки живлення з запасом потужності 20–30 %, не економити на якості модулів і по можливості застосовувати димерування. Також важливо періодично перевіряти герметичність конструкції, особливо на вулиці. Втрата яскравості світлодіодних модулів — процес природний, але його швидкість майже повністю залежить від умов експлуатації та якості комплектуючих. Коли ці фактори враховані ще на етапі проектування і монтажу, підсвічування зберігає прийнятну яскравість значно довше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З часом навіть якісне підсвічування може стати тьмянішим. Це помічають власники рекламних вивісок, світлових коробів і архітектурного освітлення. Процес зниження світлового потоку відбувається поступово і на перший погляд здається неминучим. Насправді світлодіодні модулі втрачають яскравість не просто так — за цим стоять конкретні фізичні та експлуатаційні фактори. Розуміння цих причин допомагає значно продовжити термін ефективної роботи обладнання.Світлодіод — це напівпровідниковий прилад, основою якого є кристал. Під час роботи через нього проходить струм, і частина енергії перетворюється на світло, а частина — на тепло. З роками в кристалі відбуваються незворотні зміни: зростає кількість дефектів структури, погіршується ефективність перетворення енергії. У результаті модуль починає світити слабше навіть при тому ж споживанні струму. Цей процес називають деградацією світлового потоку. Важливо розуміти, що повністю зупинити деградацію неможливо, але можна суттєво сповільнити її.На швидкість зниження світловіддачі впливає одразу кілька факторів. Розглянемо найважливіші з них.1. Перевищення робочої температури. Тепло — головний ворог світлодіода. Якщо модуль працює без належного тепловідводу або в замкненому просторі без вентиляції, температура кристала зростає. Кожні зайві 10–15 °C помітно прискорюють деградацію. Саме тому модулі, встановлені в щільних світлових коробах без отворів для охолодження, тьмяніють значно швидше.2. Нестабільна напруга та неправильний блок живлення. Стрибки напруги, робота від блоку з недостатньою або надлишковою потужністю, відсутність захисту від перенапруги — усе це створює зайве навантаження на кристал. Модулі, які постійно отримують струм вище номінального, втрачають яскравість у рази швидше.3. Низька якість комплектуючих. Дешеві світлодіоди часто мають гіршу бінінг-селекцію та слабший люмінофор. Люмінофор з часом жовтіє або руйнується, особливо під впливом високої температури та ультрафіолету. У результаті змінюється не тільки яскравість, а й відтінок світла.4. Волога та конденсат. Навіть при заявленому захисті IP65/IP67 волога може поступово проникати через мікротріщини в компаунді або місця пайки. Корозія контактів і окислення призводять до зростання опору та, як наслідок, до падіння яскравості окремих модулів або цілих ділянок.5. Тривала робота на максимальній яскравості. Постійна експлуатація на 100 % потужності без періодів зниженого режиму також прискорює знос. Модулі, які працюють цілодобово на повній яскравості, деградують швидше за ті, що використовуються з димеруванням або за розкладом.Саме ці фактори найбільше впливають на швидкість деградації світлодіодного обладнання та тривалість його ефективної роботи.Якщо розташувати фактори за силою впливу, то на першому місці буде температура, далі — якість живлення, потім — клас комплектуючих і умови вологості. Саме комбінація цих умов визначає, чи прослужать модулі заявлені 30–50 тисяч годин зі збереженням прийнятної яскравості, чи почнуть помітно тьмяніти вже через 1–2 роки.Щоб максимально зберегти світловий потік, варто забезпечити ефективний тепловідвід, використовувати стабілізовані блоки живлення з запасом потужності 20–30 %, не економити на якості модулів і по можливості застосовувати димерування. Також важливо періодично перевіряти герметичність конструкції, особливо на вулиці. Втрата яскравості світлодіодних модулів — процес природний, але його швидкість майже повністю залежить від умов експлуатації та якості комплектуючих. Коли ці фактори враховані ще на етапі проектування і монтажу, підсвічування зберігає прийнятну яскравість значно довше.

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