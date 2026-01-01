У Луцьку у квартирі вбили чоловіка

У Луцьку у квартирі вбили чоловіка
У Луцьку поліцейські в лічені години розкрили зухвалий злочин.

Про це повідомили у поліції Волині.

Уранці на лінію 102 надійшло повідомлення, що в орендованій квартирі виявили тіло чоловіка, 1962 року народження.

На місце прибула слідчо-оперативна група, кримінальна поліція. Під час огляду тіла експерт виявив тілесні ушкодження й забої, а також сліди крові.

Поліцейські встановили, що до нанесення тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть, може бути причетний житель цього ж будинку, 1995 року народження.

Наразі його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Поліцейські встановлюють усі деталі злочину, відомості внесено в Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.121 КК України.



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Теги: Луцьк, вбивство
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