У Києві дрон вдарив по офісу: загинуло троє людей





Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.



Внаслідок влучання дрона у будівлі пошкоджено фасад та вибито вікна. Люди постраждали на парковці біля офісу — саме виявили тіла трьох загиблих. Також 7 людей постраждали.



Нагадаємо, що унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві загинув 14-річний хлопчик.



Ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Удень 25 вересня російський дрон атакував офісну будівлю в Солом’янському районі Києва. Відомо про трьох загиблих людей.Про це повідомив міський головаВнаслідок влучання дрона у будівлі пошкоджено фасад та вибито вікна. Люди постраждали на парковці біля офісу — саме виявили тіла трьох загиблих. Також 7 людей постраждали.Нагадаємо, що унаслідок російського удару по багатоповерхівціВорожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.

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