Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві загинув 14-річний хлопчик

внаслідок ворожої атаки загинула дитина: поліція документує злочин рф.



Про це



Сьогодні близько 08:00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.



Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.



На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Печерському районізагинула дитина: поліція документує злочин рф.Про це повідомили в Національній поліції України.Сьогодні близько 08:00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики.

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