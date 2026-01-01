Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві загинув 14-річний хлопчик
Сьогодні, 10:59
У Печерському районі внаслідок ворожої атаки загинула дитина: поліція документує злочин рф.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Сьогодні близько 08:00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.
Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.
На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики.
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Про це повідомили в Національній поліції України.
Сьогодні близько 08:00 ворожий БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі Києва на рівні 10–11 поверхів.
Унаслідок атаки загинув 14-річний хлопчик. Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.
На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС та медики.
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