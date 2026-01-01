На Волині зіткнулися два авто: двоє травмованих
Сьогодні, 11:49
ДТП у Луцькому районі: двоє осіб травмовано.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 24 вересня, близько 16:40 на автодорозі в селі Жабка Луцького району.
Попередньо встановлено, що 48-річний водій автомобіля BMW під час виконання обгону зіткнувся з автомобілем ЗАЗ, за кермом якого перебував 41-річний чоловік.
Внаслідок автопригоди водій та 35-річний пасажир BMW отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували, пасажиру медики надали допомогу, не госпіталізовували.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася учора, 24 вересня, близько 16:40 на автодорозі в селі Жабка Луцького району.
Попередньо встановлено, що 48-річний водій автомобіля BMW під час виконання обгону зіткнувся з автомобілем ЗАЗ, за кермом якого перебував 41-річний чоловік.
Внаслідок автопригоди водій та 35-річний пасажир BMW отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували, пасажиру медики надали допомогу, не госпіталізовували.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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