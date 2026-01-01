21-річна волинянка вбила свого новонародженого сина
Сьогодні, 12:52
Волинянці повідомили про підозру у вбивстві новонародженого сина.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 21-річній жительці міста Ковель повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 КК України).
Встановлено, що жінка приховувала вагітність, не зверталася до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження та на облік не ставала.
Уночі 03 серпня 2026 року в одному з сіл Ковельського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 350 г та позбавила його життя.
Тіло дитини жінка помістила до поліетиленового пакету та заховала.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Довідково: згідно із санкцією ст. 117 КК України, умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 21-річній жительці міста Ковель повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів (ст. 117 КК України).
Встановлено, що жінка приховувала вагітність, не зверталася до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження та на облік не ставала.
Уночі 03 серпня 2026 року в одному з сіл Ковельського району вона самостійно народила здорового доношеного хлопчика вагою 3 350 г та позбавила його життя.
Тіло дитини жінка помістила до поліетиленового пакету та заховала.
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Довідково: згідно із санкцією ст. 117 КК України, умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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