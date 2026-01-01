У Луцьку двоє 19-річних хлопців отруїлися грибами
Сьогодні, 13:58
У Луцьку двоє 19-річних хлопців отруїлися грибами.
Про це повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Як стало відомо, вчора, 24 вересня, медики виїжджали в гуртожиток одного із навчальних закладів Луцька. Лікарі діагностували у двох студентів гостре отруєння грибами.
Їх госпіталізували у медичний заклад.
Як інформували, нещодавно у Луцькому районі 15-річний юнак отруївся дикорослими грибами, які придбав з рук на одному з ринків.
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Про це повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Як стало відомо, вчора, 24 вересня, медики виїжджали в гуртожиток одного із навчальних закладів Луцька. Лікарі діагностували у двох студентів гостре отруєння грибами.
Їх госпіталізували у медичний заклад.
Як інформували, нещодавно у Луцькому районі 15-річний юнак отруївся дикорослими грибами, які придбав з рук на одному з ринків.
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