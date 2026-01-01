У Луцьку двоє 19-річних хлопців отруїлися грибами





Про це повідомили



Як стало відомо, вчора, 24 вересня, медики виїжджали в гуртожиток одного із навчальних закладів Луцька. Лікарі діагностували у двох студентів гостре отруєння грибами.



Їх госпіталізували у медичний заклад.



Як інформували, нещодавно у Луцькому районі 15-річний юнак отруївся дикорослими грибами, які придбав з рук на одному з ринків.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку двоє 19-річних хлопців отруїлися грибами.Про це повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».Як стало відомо, вчора, 24 вересня, медики виїжджали в гуртожиток одного із навчальних закладів Луцька. Лікарі діагностували у двох студентів гостре отруєння грибами.Їх госпіталізували у медичний заклад.Як інформували, нещодавно у Луцькому районі 15-річний юнак отруївся дикорослими грибами, які придбав з рук на одному з ринків.

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