У Луцьку двоє 19-річних хлопців отруїлися грибами

У Луцьку двоє 19-річних хлопців отруїлися грибами
У Луцьку двоє 19-річних хлопців отруїлися грибами.

Про це повідомили Волинським Новинам у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Як стало відомо, вчора, 24 вересня, медики виїжджали в гуртожиток одного із навчальних закладів Луцька. Лікарі діагностували у двох студентів гостре отруєння грибами.

Їх госпіталізували у медичний заклад.

Як інформували, нещодавно у Луцькому районі 15-річний юнак отруївся дикорослими грибами, які придбав з рук на одному з ринків.

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Теги: гриби, Луцьк, отруєння
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