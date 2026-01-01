Голод в окупованих Олешках на Херсонщині: люди почали їсти собак





Про це повідомила голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, передає



"Кілька днів тому я вперше почула, що дійсно є вже випадки, коли в окремих сім'ях їдять собак. Ще тиждень тому я таку інформацію заперечувала, але зараз людина звідти мені підтвердила це. Їсти насправді нічого. Ситуація погіршується не просто з кожним днем, вона погіршується з кожною годиною.



І шансів на порятунок немає. У людей є два шляхи: або померти власною смертю від голоду, або попасти під дрон чи артобстріл і бути розстріляними, бо їх вб'ють. Третього немає. І можливість залишитися там без продуктів і вижити дорівнює нулю", - зазначила вона.



За словами глави МВА, такого, що в одній сім'ї в місті мають продукти, а інші – ні, немає. Усі голодують.



Останнє постачання продуктів в Олешки було 26 травня. Більше жодна спроба вдалою не була.



Взимку ситуація стане ще гіршою



Гасаненко зазначила, що взимку ходити по продукти в Раденськ чи інші населені пункти буде неможливо, адже земля промерзне і покриється снігом, а всі виходи з міста і поля навколо всіяні мінами.



Торік певні "перевізники" погоджувалися за гроші вивозити з Олешок людей:



"Це було дорого, різна була ціна, але за гроші вивозили. Це перевізники. Волонтерів, які вивозять, немає. І, станом на зараз, немає".



Є поодинокі випадки, коли люди йдуть через заміноване поле. Вони виходять в сторону Раденська, але там 20 і більше кілометрів ходьби. Тобто не кожна людина може здолати такий шлях.



Відомо про 11 людей, які таким чином вийшли з міста.



Проте, за її словами, самому місті наразі залишаються 2 тисячі людей.



"Дві тисячі – це місто Олешки, це саме місто, центр громади, в якому до повномасштабного вторгнення проживало 24 тисячі людей. А Олешківська громада, це крім міста, ще 12 населених пунктів. З містом їх у нас було всього 13. І проживало 40 тисяч. П'ять населених пунктів знищено повністю. Тобто там ніхто не проживає. Три населених пункти зруйновані на 80%...В Олешках разом з довколишніми селами – 6 тисяч, 182 дитини", - додала вона.



Гуманітарна катастрофа в Олешках



Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.



Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.



В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.



Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.



Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованих Олешках на Херсонщині через відсутність постачання люди голодують, а в окремих сім’ях уже почали їсти собак.Про це повідомила голова Олешківської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ "Кілька днів тому я вперше почула, що дійсно є вже випадки, коли в окремих сім'ях їдять собак. Ще тиждень тому я таку інформацію заперечувала, але зараз людина звідти мені підтвердила це. Їсти насправді нічого. Ситуація погіршується не просто з кожним днем, вона погіршується з кожною годиною.І шансів на порятунок немає. У людей є два шляхи: або померти власною смертю від голоду, або попасти під дрон чи артобстріл і бути розстріляними, бо їх вб'ють. Третього немає. І можливість залишитися там без продуктів і вижити дорівнює нулю", - зазначила вона.За словами глави МВА, такого, що в одній сім'ї в місті мають продукти, а інші – ні, немає. Усі голодують.Останнє постачання продуктів в Олешки було 26 травня. Більше жодна спроба вдалою не була.Гасаненко зазначила, що взимку ходити по продукти в Раденськ чи інші населені пункти буде неможливо, адже земля промерзне і покриється снігом, а всі виходи з міста і поля навколо всіяні мінами.Торік певні "перевізники" погоджувалися за гроші вивозити з Олешок людей:"Це було дорого, різна була ціна, але за гроші вивозили. Це перевізники. Волонтерів, які вивозять, немає. І, станом на зараз, немає".Є поодинокі випадки, коли люди йдуть через заміноване поле. Вони виходять в сторону Раденська, але там 20 і більше кілометрів ходьби. Тобто не кожна людина може здолати такий шлях.Відомо про 11 людей, які таким чином вийшли з міста.Проте, за її словами, самому місті наразі залишаються 2 тисячі людей."Дві тисячі – це місто Олешки, це саме місто, центр громади, в якому до повномасштабного вторгнення проживало 24 тисячі людей. А Олешківська громада, це крім міста, ще 12 населених пунктів. З містом їх у нас було всього 13. І проживало 40 тисяч. П'ять населених пунктів знищено повністю. Тобто там ніхто не проживає. Три населених пункти зруйновані на 80%...В Олешках разом з довколишніми селами – 6 тисяч, 182 дитини", - додала вона.Наприкінці березня 2026 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та російської сторони через гуманітарну катастрофу в окупованому місті Олешки в Херсонській області.Відомо, що в окупованих Олешках лишаються відрізаними від світу близько 2000 цивільних.В ОВА також повідомили, що тіла померлих тижнями залишаються без поховання, а логістика повністю знищена - окуповане місто Олешки на Херсонщині перебуває у стані повної гуманітарної блокади.Міжнародний Комітет Червоного Хреста намагається отримати інформацію про ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області.Омбудсмен Лубінець заявив, що жителів Олешків готують до евакуації.

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