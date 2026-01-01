На Волині через російські обстріли призупиняли роботу пунктів пропуску «Ягодин» та «Устилуг», - Демченко





Як передає Андрій Демченко.



«Польська сторона також призупиняє пропускні операції, коли українська сторона інформує про те, що через загрозу обстрілів, через повітряну тривогу українські пункти пропуску на тому чи іншому напрямку призупиняються. Якщо говорити про кордон з Польщею за останні дні, то це в межах Волинської області саме напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Устилуг"», - сказав речник.



Демченко також нагадав, що загалом на українському кордоні є й інші ділянки, зокрема кордон з Румунією та Молдовою, в межах Чернівецької, Вінницької та Одеської областей, де пропускні операції також на певний час призупиняються під час повітряної тривоги, зокрема це відбувалося і минулої доби.



«Алгоритм дій з українського боку: неважливо, яка це ділянка кордону, коли призупиняються пропускні операції, то люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску, аби не допустити скупчення, не допустити того, що, якщо відбудеться удар, то, власне, можуть загинути або отримати поранення громадяни, які планують перетнути кордон. Ну, як бачимо, польська сторона в такому випадку фактично здійснює такі ж самі кроки, щоб забезпечити безпеку і в пунктах пропуску на своїй території. Під час розосередження люди, які вже пройшли оформлення, можуть швидко бути прийняті польською стороною», - розповів Демченко.



Речник ДПСУ уточнив кореспондентові Укрінформу, що люди, які ще не заїхали на територію контрольно-пропускного пункту і стоять у черзі на своїх транспортних засобах, мають також розосередитися.



Варто зважати, що у разі оголошення повітряної тривоги пропускні операції в пунктах пропуску не здійснюватимуться, тому транспортним засобам рекомендують від'їхати від лінії кордону якомога далі, оскільки не виключена можливість ударів по прилеглій до пункту пропуску території, додав Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останніми днями на Волині через загрозу обстрілів зупиняли роботу пунктів пропуску «Ягодин» та «Устилуг», при цьому польська сторона також призупиняла пропускні операції.Як передає Укрінформ , про це розповів у телеефірі речник ДПСУ«Польська сторона також призупиняє пропускні операції, коли українська сторона інформує про те, що через загрозу обстрілів, через повітряну тривогу українські пункти пропуску на тому чи іншому напрямку призупиняються. Якщо говорити про кордон з Польщею за останні дні, то це в межах Волинської області саме напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Устилуг"», - сказав речник.Демченко також нагадав, що загалом на українському кордоні є й інші ділянки, зокрема кордон з Румунією та Молдовою, в межах Чернівецької, Вінницької та Одеської областей, де пропускні операції також на певний час призупиняються під час повітряної тривоги, зокрема це відбувалося і минулої доби.«Алгоритм дій з українського боку: неважливо, яка це ділянка кордону, коли призупиняються пропускні операції, то люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску, аби не допустити скупчення, не допустити того, що, якщо відбудеться удар, то, власне, можуть загинути або отримати поранення громадяни, які планують перетнути кордон. Ну, як бачимо, польська сторона в такому випадку фактично здійснює такі ж самі кроки, щоб забезпечити безпеку і в пунктах пропуску на своїй території. Під час розосередження люди, які вже пройшли оформлення, можуть швидко бути прийняті польською стороною», - розповів Демченко.Речник ДПСУ уточнив кореспондентові Укрінформу, що люди, які ще не заїхали на територію контрольно-пропускного пункту і стоять у черзі на своїх транспортних засобах, мають також розосередитися.Варто зважати, що у разі оголошення повітряної тривоги пропускні операції в пунктах пропуску не здійснюватимуться, тому транспортним засобам рекомендують від'їхати від лінії кордону якомога далі, оскільки не виключена можливість ударів по прилеглій до пункту пропуску території, додав Демченко.

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