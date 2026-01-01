Аби уникнути обстрілів Росії: Україна пропонує перенести пункти пропуску на територію інших країн





Про це сказав заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач, пише



Деркач розповів, що Мінвідновлення веде такі переговори із сусідніми країнами, щоб перенести КПП на їхню територію і створити спільні пункти пропуску.



За його словами, після створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав пришвидшиться логістика, адже товари будуть швидше проходити кордон.



Як приклад він згадав Польщу, де вже функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також Молдову. Утім, Україна зараз обговорює такі можливості з кожного сусідньою країною, каже Деркач.



російські атаки біля кордону з Польщею і Молдовою



9 вересня росіяни атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. Унаслідок атаки загинули дві людини та ще троє постраждали.



Тоді росія виправдала атаку «перевезенням військових вантажів» через цей КПП. У Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили росію в умисній атаці на КПП. Там заперечили заяву росії й заявили, що через територію країни не перевозять військові вантажі, зокрема зброю, в Україну.



А в ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки рф було пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею. 17 вересня за чотири кілометри від польсько-українського кордону російський безпілотник знов атакував заправку.



Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща має намір пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути скупчень, які можуть бути цілями для рф. Особливу загрозу, на його думку, становить черга з бензовозів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тлі випадків влучань російських дронів поруч із пунктами пропуску на кордоні Україна обговорює з країнами-сусідами можливість перенести пункти пропуску на їхню територію.Про це сказав заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту, пише Громадське Деркач розповів, що Мінвідновлення веде такі переговори із сусідніми країнами, щоб перенести КПП на їхню територію і створити спільні пункти пропуску.За його словами, після створення спільних пунктів пропуску на території сусідніх держав пришвидшиться логістика, адже товари будуть швидше проходити кордон.Як приклад він згадав Польщу, де вже функціонує кілька спільних пунктів пропуску, а також Молдову. Утім, Україна зараз обговорює такі можливості з кожного сусідньою країною, каже Деркач.9 вересня росіяни атакували міжнародний пункт пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою. Унаслідок атаки загинули дві людини та ще троє постраждали.Тоді росія виправдала атаку «перевезенням військових вантажів» через цей КПП. У Міністерстві закордонних справ Молдови звинуватили росію в умисній атаці на КПП. Там заперечили заяву росії й заявили, що через територію країни не перевозять військові вантажі, зокрема зброю, в Україну.А в ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки рф було пошкоджено АЗС біля ПП «Ягодин» на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік кордону з Польщею. 17 вересня за чотири кілометри від польсько-українського кордону російський безпілотник знов атакував заправку.Прем’єр-міністрзаявив, що Польща має намір пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути скупчень, які можуть бути цілями для рф. Особливу загрозу, на його думку, становить черга з бензовозів.

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