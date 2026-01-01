Судитимуть 18-річного лучанина, який співпрацював з Росією

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення 18-річним жителем міста Луцьк пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.Встановлено, що юнак у месенджері «Telegram» погодився співпрацювати з ворогом та реєструвати для російських військових термінали супутникового зв'язку «Starlink», забезпечуючи їм доступ до інтернету.Його завданням було вирішити критичну проблему російських військових – забезпечити їм доступ до високошвидкісного супутникового інтернету, якого ворог гостро потребував для зв'язку між військовими підрозділами, передачі розвідувальної інформації, управління особовим складом, а також наведення ракетного озброєння по військових та цивільних об'єктах на території України.За кожний окремий зареєстрований у «білому списку» термінал супутникового зв'язку «Starlink» волинянин отримував 100 доларів США.Підтвердженням виконаного замовлення слугували скріншоти записів про реєстрацію.Обвинувачений зареєстрував сім терміналів, які ворог використовував проти захисників України. Він перебуває під вартою.Зауважимо, що згідно із санкцією ч.1 ст. 111-2 пособництво державі-агресору карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.