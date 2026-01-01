У Києві дрон влучив у будівлю Вищої ради правосуддя

У Києві дрон влучив у будівлю Вищої ради правосуддя
У Києві внаслідок російської атаки вдень 25 вересня зазнала пошкоджень будівля Вищої ради правосуддя (ВРП), є постраждалі.

Про це ВРП повідомила у Фейсбуці.

"Внаслідок чергового ворожого удару по Києву пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя", ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей, установа призупинила роботу.

У Києві кількість постраждалих унаслідок російської атаки дронами вранці 25 вересня збільшилась до дев’яти. Загинула дитина.

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Теги: Росія, війна
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