Через російський обстріл у Луцьку тимчасово не працюють електронні табло на зупинках громадського транспорту





Про це



Наразі фахівці працюють над відновленням роботи відповідної інфраструктури та сервісів. Після стабілізації їх роботи функціонування електронних табло буде відновлено.



"Просимо мешканців та гостей Луцької міської територіальної громади з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.



Про відновлення роботи електронних табло буде повідомлено додатково.



Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард”та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку з пошкодженням унаслідок російської атаки дата-центрів у місті Києві та спричиненими цим технічними збоями в роботі інформаційних сервісів, у Луцьку тимчасово не працюють електронні інформаційні табло на зупинках громадського транспорту.Про це повідомили на офіційній сторінці Луцької міської ради.Наразі фахівці працюють над відновленням роботи відповідної інфраструктури та сервісів. Після стабілізації їх роботи функціонування електронних табло буде відновлено."Просимо мешканців та гостей Луцької міської територіальної громади з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.Про відновлення роботи електронних табло буде повідомлено додатково.Для зручності відстеження руху громадського транспорту рекомендуємо користуватись мобільним додатком “Сіті Кард”, на сайті оператора АСООП “Сіті Кард”та на інших мобільних додатках “City Bus”, “EasyWay”", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію