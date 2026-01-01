Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Корпас
Сьогодні, 16:08
Захищаючи Україну, загинув Корпас Віталій Станіславович, 21 серпня 1983 року народження, житель селища Ратне.
Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Ще одна родина отримала найстрашнішу звістку.
Ще одне життя обірвала війна.
Ще одне ім’я назавжди залишиться в нашій пам’яті.
Немає слів, які могли б зменшити біль рідних. Є лише наша вдячність, наша пам’ять і наша молитва.
Щиро співчуваємо родині та близьким Захисника. Нехай вистачить сил пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Ратнівській громаді.
"Ще одна родина отримала найстрашнішу звістку.
Ще одне життя обірвала війна.
Ще одне ім’я назавжди залишиться в нашій пам’яті.
Немає слів, які могли б зменшити біль рідних. Є лише наша вдячність, наша пам’ять і наша молитва.
Щиро співчуваємо родині та близьким Захисника. Нехай вистачить сил пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.
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