Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Корпас

Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Корпас
Захищаючи Україну, загинув Корпас Віталій Станіславович, 21 серпня 1983 року народження, житель селища Ратне.

Про це повідомили у Ратнівській громаді.

"Ще одна родина отримала найстрашнішу звістку.

Ще одне життя обірвала війна.

Ще одне ім’я назавжди залишиться в нашій пам’яті.

Немає слів, які могли б зменшити біль рідних. Є лише наша вдячність, наша пам’ять і наша молитва.

Щиро співчуваємо родині та близьким Захисника. Нехай вистачить сил пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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