Захищаючи Україну, загинув Герой з Волині Віталій Корпас

Корпас Віталій Станіславович, 21 серпня 1983 року народження, житель селища Ратне.



Про це



"Ще одна родина отримала найстрашнішу звістку.



Ще одне життя обірвала війна.



Ще одне ім’я назавжди залишиться в нашій пам’яті.



Немає слів, які могли б зменшити біль рідних. Є лише наша вдячність, наша пам’ять і наша молитва.



Щиро співчуваємо родині та близьким Захисника. Нехай вистачить сил пережити цю непоправну втрату", - йдеться в повідомленні.

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