У Києві росіяни поцілили у 25-поверховий житловий будинок





Про це повідомляє Віталія Кличка та КМДА.



Що відомо про наслідки



У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, зафіксовано влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні 4 поверху. Також у цьому районі внаслідок падіння БпЛА сталось загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.



У Подільському районі зафіксовано влучання БпЛА в нежитлову будівлю.



Нагадаємо, 24 вересня ДСНС показувало наслідки нічної атаки, тоді загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали, а рятувальники витягли одну людину з-під завалів.



А напередодні, 23 вересня, ворог також бив по Києву - тоді загинули щонайменше двоє людей, і зрештою кількість постраждалих сягнула 45.



Ті удари теж не обійшлись без наслідків: у Солом'янському районі уламки безпілотника впали між будинками, спалахнула територія транспортного підприємства, а ще один дрон влучив у магазин і зачепив дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.



Головне фото - ілюстративне.

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